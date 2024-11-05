المتحدث العسكري يعلن سقوط طائرة هليكوبتر أثناء التدريب نتيجة عطل فني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 02:32 مساءً - كشف عقيد أ ح / غريب عبدالحافظ غريب المتحدث العسكري أنه فى إطار تنفيذ النشاط التدريبى للقوات الجوية اليوم الثلاثاء سعت 1100 سقطت طائرة هليكوبتر بمنطقة الشلوفة أثناء التدريب نتيجة عطل فنى مما أسفر عن استشهاد ضابطين.

وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفة الجهات المختصة.

وتتقدم القوات المسلحة بخالص التعازى لأسر الشهداء داعين الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع الرحمة والمغفرة وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

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