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التعليم توجه بضرورة الانتهاء من تصحيح الامتحانات الشهرية وإعلان النتائج للطلاب - أخبار كلمتك

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التعليم توجه بضرورة الانتهاء من تصحيح الامتحانات الشهرية وإعلان النتائج للطلاب - أخبار كلمتك

التعليم توجه بضرورة الانتهاء من تصحيح الامتحانات الشهرية وإعلان النتائج للطلاب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 02:13 مساءً - نتائج امتحانات شهر أكتوبر 2024.. وجهت مديريات التربية والتعليم بكافة المحافظات، بضرورة الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات الشهرية، وإعلان نتائج امتحانات شهر أكتوبر 2024 لطلاب صفوف النقل.

تصحيح امتحانات شهر أكتوبر 2024

وأوضحت المديريات التعليمية أنه يتم تصحيح أوراق امتحانات شهر أكتوبر 2024 من قبل معلم المادة بالفصل، مشددة على ضرورة تعريف الطلاب بالنتائج الحاصلين عليها بالامتحانات.

تصحيح امتحانات شهر أكتوبر 2024

أول اختبارات شهرية للعام الدراسي الحالي

وأشارت المديريات إلى أن امتحانات شهر أكتوبر 2024 وهي أول اختبارات شهرية تعقد لطلاب صفوف النقل، حث يتم عقد الاختبارات الشهرية لطلاب صفوف النقل فقط بداية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي.

عقد اختبارات لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية

ويتم إعفاء طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، من الاختبارات والتقييمات الشهرية، حيث يتم تقييم طلاب الشهادة الإعدادية من خلال عقد اختبار نهائي بنهاية الفصل الدراسين بينما يتم تقييم طلاب الثانوية العامة من خلال عقد اختبار نهاية العام الدراسي.

تصحيح امتحانات شهر أكتوبر 2024

امتحانات شهر أكتوبر 2024 لصفوف النقل

والجدير بالذكر أنه تم عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024 لصفوف النقل بكافة المراحل التعليمية «الابتدائية - الإعدادية - الثانوية»، بداية من الأسبوع الماضي، حيث تم تخصيص هذا الأسبوع من الشهر لعقد الاختبارات.

ضوابط امتحانات شهر أكتوبر 2024

- مراعاة الإجازات الرسمية في جدول امتحانات شهر أكتوبر 2024.

- تولي موجه أول كل مادة إعداد امتحانات شهر أكتوبر 2024 للصفوف التعليمية.

- عقد امتحانات شهر أكتوبر في الفترة الثانية من اليوم الدراسي.

- تقييم الصفين الأول والثاني الابتدائي داخل الفصل عن طريق معلم المادة.

- تعقد الامتحانات الشهرية للطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام الذين تسلموا أجهزة التابلت ومدارسهم متصلة بشبكة الانترنت، إلكترونيًا.

- وفي حالة حدوث أي مشكلة تقنية في أي مادة يتم أداء الامتحانات الشهرية ورقيًا.

- يتم عقد الامتحانات الشهرية ورقيًا لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي غير المستلمين لأجهزة التابلت.

- تُعقد امتحانات شهر أكتوبر 2024 ورقيًا لطلاب الصف الأول الثانوي العام لمدارس «الرسمي - الرسمي لغات - الخاص - الخدمات».

- تشكل لجنة برئاسة مدير عام التعليم العام وعضوية مديري الإدارات والتواجيه العامة ومديري المراحل بالمديرية للإشراف على الامتحانات الشهرية.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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