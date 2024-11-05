رئيس الوزراء يستعرض موقف مشروع «مصنع سيراج» لتوطين مكونات منتجات الإضاءة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 02:13 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تُولي أهمية قُصوى لتوطين مكونات الصناعات المختلفة، بالتوازي مع زيادة الصادرات من هذه المكونات المُصنّعة محليًا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع ممثلي شركة «سيراج الصناعية» وتحالف شركة «فيسرا الإماراتية» ( VESRA MEA LLC-FZ) ومجموعة هونيويل العالمية (Honeywell International)، لاستعراض مشروع إنشاء مكونات منتجات الإضاءة وتصدير جزء منها للخارج بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

حضر الاجتماع كل من: وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليتيسيا لوبيز جارسيا، مديرة تطوير الأعمال والعمليات والتراخيص العالمية في «هونيويل العالمية»، ونبيل يوسف، رئيس مجلس إدارة «سيراج الصناعية»، وإبراهيم عبد الله، العضو المنتدب لشركة «فيسرا» الإماراتية، وعبد الرحمن إبراهيم، مدير المبيعات الإقليمي لشركة «فيسرا-مصر»، والربان أحمد جمال، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية، والدكتور محمد عبد الجواد، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للاستثمار والترويج، وأحمد سعد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأشار مدبولي، إلى أن اجتماع اليوم يأتي لاستعراض موقف أحد المشروعات الواعدة التي تستهدف توطين مكونات منتجات الإضاءة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشراكة مصرية مع تحالف عالمي مُكون من شركة «هونيويل العالمية» و«فيسرا» الإماراتية.

وفي غضون ذلك، أشار رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى أن شركة سيراج الصناعية قد استكملت المرحلتين الأولى والثانية من مصنعها القائم في المنطقة الاقتصادية لإنتاج منتجات الإضاءة، مشيرًا إلى أنه جار استكمال الدراسات الخاصة بالمرحلة الثالثة تمهيدًا للبدء في غضون فترة قصيرة، مضيفًا أن الشركة لديها تصور مهم للغاية حول إنشاء مدينة صناعية تجمع مُصنّعي مكونات منتجات الإضاءة على غرار مدن عالمية قائمة في هذا الصدد.

بدوره، استعرض رئيس مجلس إدارة «سيراج الصناعية» وليد جمال الدين، موقف مصنع «سيراج» لمنتجات الإضاءة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع، فيما بدأت تشطيبات المرحلة الثانية، كما بدأت دراسات الجدوى الخاصة بالمرحلة الثالثة من المصنع التي تستهدف إنتاج مكونات الكشافات ومكونات منتجات الإضاءة صديقة البيئة.

وفي هذا الصدد، أكد يوسف، أنه بتشغيل المرحلة الثالثة، سيتم تصنيع المكونات المعدنية لعدد من منتجات الإضاءة بالكامل في مصر، وأن 80% من المواد الخام لتصنيع هذه المكونات موجود في مصر، موضحًا أن هذه المرحلة من المُقرر أن تدخل حيز التشغيل خلال عامي 2025-2026.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة سيراج الصناعية، إلى أن المرحلة الرابعة من المشروع تشمل إجراء دراسات مُعمّقة لإنتاج مُحول جهد منخفض لتشغيل منتجات الإضاءة، وذلك لأول مرة في مصر، موضحًا أنه من المتوقع الانتهاء من هذه المرحلة في عام 2027.

وتطرق «يوسف» إلى أنه تم توقيع اتفاقية للإنتاج المشترك بين «سيراج» وشركة «فيسرا» المرخص لها من«هونيويل» بتصنيع منتجات «هونيويل لايتننج» التي تشمل الإضاءة التجارية والسكنية والصناعية الخارجية والداخلية.

وأكد أن هذا العقد يتيح إنتاج منتجات «Honeywell lighting» في مصنع «سيراج الصناعية» بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بإجمالي استثمار قدره 15 مليون دولار أمريكي وطاقة إنتاجية تبلغ 2 مليون وحدة إضاءة داخل مصنع سيراج على مساحة 3700 متر مربع في المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة، مشيرًا إلى أن المصنع من المقرر أن يحقق إيرادات بقيمة 30 مليون دولار خلال 3 سنوات.

كما استعرض رئيس مجلس إدارة شركة سيراج الصناعية، تصور الشركة لإقامة «مدينة النور» التي ستكون بمثابة مدينة صناعية تجمع المصانع والورش الصغيرة والمتوسطة لإنتاج مكونات منتجات الإضاءة، لتأمين احتياجات السوق المحلية من هذه المكونات وتخصيص جزء منها للتصدير، مؤكدًا أن هذه المدينة ستُدر عوائد دولارية كبيرة.

وخلال الاجتماع، أعربت ليتيسيا لوبيز جارسيا، مديرة تطوير الأعمال والعمليات والتراخيص العالمية في «هونيويل العالمية»، عن سعادتها لعقد هذه الشراكة المهمة مع شركة فيسرا لتصنيع مكونات منتجات الإضاء من خلال شركة سيراج الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرة إلى أن هذه الشراكة، ستسهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتصدير هذه المكونات إلى الكثير من الأسواق حول العالم.