في ذكرى العدوان الثلاثي، بطولات الرائد بحري فاروق موسي في مواجهة العدو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 10:25 مساءً - عانت مصر كثيرا من الحروب في العصر الحديث، ولكن استطاعت تحقيق الانتصارات بفضل تماسك الشعب خلف قواته المسلحة، ومن هذه الحروب العدوان الثلاثي على مصر عام 1956.

ومن هؤلاء الأبطال الذين شاركوا بفدائية الرائد بحري فاروق موسي، أحد أبطال المدفعية الساحلية، وأحد أبطال مقاومة العدوان الثلاثي في عام 56، والذي شارك أيضا في حرب 67، والاستنزاف وحرب أكتوبر المجيدة من خلال وحدات المدفعية الساحلية.

مشاركته في التصدي للعدوان:

تطوع بالجيش في 1 أكتوبر 1951 بسلاح المدفعية، وشارك في التصدي للعدوان الثلاثى على بورسعيد.

_أهم أعماله الفدائية:

قام بمواجهة الاحتلال بعد انسحاب الجيش المصرى من بورسعيد.

قام باستضافة عدد 4 من رجال المخابرات وهم: حمدى الأعسر – صلاح حتوت – حمدى أبو شادى، وكان يقوم بشرح كيف تم الاحتلال والسلبيات التى أدت لذلك.

قام بتوصيل وتسليم الأوراق الخاصة بالمعلومات عن تحرك القوات البريطانية من نقط المراقبة ببورسعيد إلى مدير مخابرات القنال بالمطرية عن طريق بحيرة المنزلة، ثم تم اعتقاله من قبل القوات البريطانية فى إحدى المرات وتعذيبه بشدة، وتم الإفراج عنه حيث قام بتمثيل دور مشلول وعاجز، وقد عذب فى هذا اليوم عذابا لا يطيقه بشر، ولكنه تحمل العذاب والإهانات حتى قام بتوصيل ما معه من اوراق ومستندات مهمة.

ونظرا لنجاحه في خداع العدو الإنجليزي كان يقوم بتوصيل أسلحة وذخائر للمقاومة من المطرية لبورسعيد

دوره أثناء حرب 67:

تم ترشيحه للخدمة فى الكتيبة 451 سرية مقاتلة بجوار جبانة بورسعيد، وتم الاشتباك مع العدو الإسرائيلي عند الكيلو 27 المتقدمين لاحتلال بورفؤاد بالمدافع ومنع تقدمهم، وكان يقود الجنود فى تلك الاشتباكات.

دوره في حرب الاستنزاف:

- قام بالاشتباك ضمن السرية 78 مع الجيش الإسرائيلى بالنقطة الحصينة بشرق بورفؤاد ( رمانة ) وهى النقطة الخاصة بالجيش الإسرائيلى الذى حاول أكتر من مرة دخول بورفؤاد منها وتم الإشتباك معه، وذلك لمنعهم دخول واحتلال بورسعيد مرة أخرى.

- قام بمواجهة لواء مدرع إسرائيلى مكون من عدة دبابات، وتم التعامل معه بدون إصدار أوامر للاشتباك، حيث تقهقرت الدبابات الإسرائيلية للخلف وتم أسر عدد منها وموجودة حاليا بمتحف بورسعيد.

خرج من الخدمة برتبة رائد بحري.

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