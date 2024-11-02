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سفر ووصول 90 ألف راكب، مطار القاهرة يشهد انتعاشة كبيرة في حركة التشغيل اليوم - أخبار كلمتك

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سفر ووصول 90 ألف راكب، مطار القاهرة يشهد انتعاشة كبيرة في حركة التشغيل اليوم - أخبار كلمتك

سفر ووصول 90 ألف راكب، مطار القاهرة يشهد انتعاشة كبيرة في حركة التشغيل اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 09:50 مساءً - السبت 02/نوفمبر/2024 - 09:49 م 11/2/2024 9:49:21 PM

مطار القاهرة، كلمتك
مطار القاهرة، كلمتك

شهد اليوم مطار القاهرة الدولي زيادة ملحوظة في معدلات التشغيل بسفر ووصول 90 ألف راكب على متن 590 رحلة جوية من مختلف أنحاء العالم.

 

مطار القاهرة يشهد انتعاشة كبيرة في حركة التشغيل وعدد الرحلات بسفر ووصول 90 ألف راكب

جدير بالذكر أن ارتفاع  معدلات التشغيل بمطار القاهرة الدولي يعكس انتعاشه كبيرة في حركة السفر والسياحه الوافدة من جميع دول العالم، وهو يؤكد على أن قطاع الطيران المدنى يواصل جهوده التنموية فى مجال تطوير  البنية التحتية ورفع كفاءة المطارات المصرية وزيادة طاقاتها الاستيعابية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين لضمان تجربة سفر مميزة وآمنة، ويساهم في تعزيز تنافسية منظومة المطارات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وزيادة أعداد المسافرين القادمين لزيارة مصر.

 

حيث إن تحقيق مثل هذه الأرقام يؤكد على ثقة المسافرين في الخدمات المقدمة عبر المطارات المصرية، ويعزز أيضًا من مكانة مطار القاهرة الدولي كوجهة دولية وبوابة مصر الأولى لأفريقيا.

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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