مصطفى بكري: بيان المتحدث العسكري ودحض أكذوبة السفينة الألمانية أبلغ رد رسمي على الشائعة البغيضة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 1 نوفمبر 2024 09:44 صباحاً - أكد الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، أن بيان المتحدث العسكري بشأن ما تتردد من مزاعم عن السفينة الألمانية كاثرين، أبلغ رد رسمي على هذه الشائعة البغيضة، مشددا على أن من يردد هذه الشائعة هم من غرقوا في الخيانة.

وكتب بكري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "X"، تويتر سابقا: "بيان المتحدث العسكري المصري، ودحض أكذوبة السفينة الألمانية كاثرين المحملة بالمتفجرات المتجهة للعدو الصهيوني وعدم صحة ما نشر حولها هو أبلغ رد رسمي على هذه الشائعة البغيضة التي أطلقتها الجماعات المعادية".

وتابع: "مصر مواقفها شريفة وواضحة، ومواقف مصر في دعم القضية الفلسطينية ورفض العدوان الصهيوني لا أحد يستطيع المزايدة عليها، لكن الغارقون حتى أذانهم في الخيانة هم من يروجون لتلك الشائعات والأكاذيب".

ونشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري عبر موقع "فيسبوك"، أمس بيانا جاء فيه: "تنفى القوات المسلحة المصرية بشكل قاطع ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي والحسابات المشبوهة وما يتم ترويجه من مساعدة إسرائيل في عملياتها العسكرية جملة وتفصيلاً".

"وتؤكد على أنه لا يوجد أى شكل من التعاون مع إسرائيل، وإذ تهيب بالجميع تحري الدقة فيما يتم تداوله من معلومات، وتؤكد على أن القوات المسلحة هي درع الوطن وسيفه لحماية مقدراته والزود عن شعبه العظيم".