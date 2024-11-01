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خطوات الاستعلام عن المقبولين بوظائف الهيئة القومية للبريد - أخبار كلمتك

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خطوات الاستعلام عن المقبولين بوظائف الهيئة القومية للبريد - أخبار كلمتك

خطوات الاستعلام عن المقبولين بوظائف الهيئة القومية للبريد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 09:55 صباحاً - نتيجة المقبولين بوظائف البريد، أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، نتيجة الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في مسابقة شغل 900 وظيفة بالهيئة القومية للبريد، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية .

 

ومن خلال السطور التالية يقدم موقع “كلمتك” خطوات الاستعلام عن نتيجة المقبولين.

 

خطوات الاستعلام 

ولكيفية الاستعلام عن نتيجة الاختبار الإلكتروني يرجى اتباع ما يلي:

1_الدخول على موقع  بوابة الوظائف الحكومية من خلال الدخول على الرابط هنا

 

2- يقوم المتقدم بالضغط على «الوظائف» فتظهر له شاشة بجميع الوظائف المتاحة على الموقع.

 

3- تعرض لك البوابة أعلى الصفحة الرئيسية وظائف جرى تحديد موعد الامتحان لها/ وظائف جرى تحديد موعد المقابلة للاطلاع على الموعد المخصص لذلك.

4- يتم الدخول على وظائف جرى تحديد موعد الامتحان لها بعد إدخال الرقم القومي ورقم الطلب.

5- وفي حال لم تظهر النتيجة، يمكنك الاستعلام عن حالة الطلب من خلال إدخال الرقم القومي ورقم التقديم ثم الضغط على «استعلام».

 

ومن المقرر أن يعلن الجهاز لاحقًا عن موعد ومكان الامتحان الإلكتروني للمتقدمين الذين تم قبولهم مبدئيا لخوض الامتحان.


ويهيب الجهاز  بالمتقدمين متابعة الموقع الإلكتروني للجهاز والصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث ينشر الجهاز كافة الاخبار المتعلقة بمسابقات التوظف الحكومي أولا بأول.
 الجدير بالذكر أن عدد المتقدمين في المسابقة التي أعلن عنها الجهاز مطلع العام الحالي 2024 بلغ 260750 متقدم، انطبقت شروط خوض المسابقة على ٢٣٤٠٤٥ متقدمًا، بينما لم تنطبق الشروط على ٢٦٧٠٥ متقدمين، بنسبة قبول بلغت حوالي ٨٩.٧٦٪.

 

 

 

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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