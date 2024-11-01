السفير المصري لدى وارسو يقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس البولندي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 1 نوفمبر 2024 10:00 صباحاً - قدم الأحمد الأنصاري سفير مصر بوارسو، أوراق اعتماده لرئيس الجمهورية البولندي أندجي دودا.

ونقل السفير الأنصاري خلال اللقاء تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نظيره البولندي، وتمنياته لبولندا والشعب البولندي بمزيد من التقدم والرفاهية.

وأكد السفير المصري على ما توليه مصر من أهمية لتعزيز التعاون مع بولندا في جميع المجالات، مشيرًا إلى اعتزامه العمل على مواصلة دفع علاقات التعاون بين البلدين، والتي شهدت تطورًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، واستكشاف آفاق جديدة لتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين، فضلًا عن التنسيق والتشاور على الصعيد الأوروبي، خاصة في ظل رئاسة بولندا الدورية للاتحاد الأوروبي مطلع العام القادم.

من جانبه، أشاد الرئيس البولندي بالعلاقات الطيبة التي تجمع البلدين، معربًا عن تقديره لما لقيه من حفاوة استقبال خلال زيارته إلى مصر عام 2022، وما عقده من مباحثات مثمرة مع رئيس الجمهورية، والتي تناولت كافة أوجه التعاون الثنائي، علاوة على القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحة الدولية.

كما أعرب عن امتنانه لما قدمته مصر في سبيل نفاذ المساعدات الإنسانية التي أرسلتها بولندا إلى قطاع غزة، وكذا ما قدمته من دعم ومساندة لإجلاء عدد من الرعايا البولنديين.

وفي ختام اللقاء، أعرب الرئيس "دودا" عن أطيب تمنياته للسفير الأنصاري خلال فترة عمله في بولندا، وطلب نقل تحياته إلى الرئيس السيسي.