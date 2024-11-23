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وزارة التضامن تستعرض الضوابط المنظمة لحج الجمعيات الأهلية - أخبار كلمتك

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وزارة التضامن تستعرض الضوابط المنظمة لحج الجمعيات الأهلية - أخبار كلمتك

وزارة التضامن تستعرض الضوابط المنظمة لحج الجمعيات الأهلية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 05:39 مساءً - شهدت فعاليات اليوم الأول للقاء الدورى لوكلاء وزارة التضامن الاجتماعي مديري مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى محافظات الجمهورية استعراض  أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العمل الأهلي الضوابط الخاصة بحج الجمعيات الأهلية لموسم 1446هـ- 2025م.

وتواصل وزارة التضامن الاجتماعي فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج حتى يوم الخميس المقبل الموافق 28 نوفمبر الجاري.

وأكد عبد الموجود أهمية تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين بشأن تسجيل طلبات الحج على المنظومة الموحدة وتم التوجيه بسرعة تسجيل الطلبات لاقتراب انتهاء فترة تلقى الطلبات.

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وأوضح عبد الموجود أن وزارة التضامن الاجتماعي تسعى للاستمرار فى تقديم أفضل البرامج لحج الجمعيات الأهلية بأسعار تتفق بشكل عادل مع الخدمات المقدمة وأن هناك ثلاثة مستويات لحج الجمعيات الأهلية، معلنا  أنه من المتوقع أن يشهد منتصف ديسمبر المقبل  إجراء القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية للموسم الحالي،  كذلك الإعلان عن بدء تلقي طلبات الراغبين في الإشراف على حج الجمعيات الأهلية لموسم حج الحالى  من أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في الإشراف أو ممثلي الجهة الإدارية، موضحا أن اللجنة العليا للحج برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء قد خصصت  12 ألف تأشيرة يتم تنفيذهم عن طريق المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
 
واستعرض عبد الموجود الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج لهذا الموسم منها أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب، ومسدد الاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتسبًا، وأن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل تاريخ 30 يونيو 2024م، ولم يوقع على الجمعية أو المؤسسة أي جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي، كما لم يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته، حيث سيتم التحقق من الحجاج الفائزين فقط عقب إعلان نتيجة القرعة.
 
كما من بين الشروط الواجب توافرها في المتقدم لأداء فريضة الحج أن يكون كامل الأهلية لأداء المناسك، ومصري الجنسية، ويعتمد عند تحديد سن مقدم الطلب تاريخ 19 فبراير 2025م الموافق 20 شعبان 1446هـ،حيث لا يقل سن مقدم الطلب عن 25 عامًا، ويستثنى من ذلك المرافق لأحد الوالدين لا يقل عمره عن 18 عامًا، ولا يشترط وجود محرم شرعي للسيدات دون 45 عامًا.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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