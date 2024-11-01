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الكهرباء: انخفاض زمن تركيب العدادات الكودية إلى 12 يومًا - أخبار كلمتك

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الكهرباء: انخفاض زمن تركيب العدادات الكودية إلى 12 يومًا - أخبار كلمتك

الكهرباء: انخفاض زمن تركيب العدادات الكودية إلى 12 يومًا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 10:43 صباحاً - أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم تركيب 336 الف عداد كودي، وذلك طبقا لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بتركيب العدادات الكودية المؤقتة لجميع المخالفين بدون استثناءات لحين تصحيح أوضاعهم مع الأجهزة المعنية دون قيود ودون اشتراطات مسبقة لتحقيق المستهدف.

تركيب العدادات الكودية للمخالفين

وأوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن طلبات تركيب العدادات الكودية على المنصة الموحدة للكهرباء ارتفعت بنسبة 37% وتراجع متوسط زمن تركيب العداد الكودى من 28 يوما إلى 12 يوما.

خطوات ضمان عدم تكرار سرقة التيار الكهربائي

كما أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إتخاذ كافة الخطوات اللازمة لضمان تحصيل المستحقات والإجراءات القانونية لمنع التكرار السرقات.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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