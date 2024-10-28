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ماذا فعلت وزارة التنمية المحلية لتسهيل رد جهة الولاية في طلبات التصالح؟ - أخبار كلمتك

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ماذا فعلت وزارة التنمية المحلية لتسهيل رد جهة الولاية في طلبات التصالح؟ - أخبار كلمتك

ماذا فعلت وزارة التنمية المحلية لتسهيل رد جهة الولاية في طلبات التصالح؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 11:52 مساءً - بعد  قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمد فترة التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر إضافية، بعد انتهاء المدة المقررة في 4 نوفمبر المقبل.

الدكتورة منال عوض كشفت عن بعض التسهيلات التي قامت بها الوزارة فيما يخص ملف التصالح على مخالفات البناء، مشيرة إلى أنه تم إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية ومنظومة الإجراءات خلال الفترة السابقة لحل مشكلات التنفيذ وعلى سبيل المثال: رد الجهة خلال 30 يومًا بدلًا من 60 يومًا.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه تم تعديل رد جهة الولاية ليكون ردًّا سلبيًا إذا لم يرد خلال 30 يومًا واعتباره موافقة.

وحول الإجراءات التي قامت بها الوزارة مع جهات الولاية، قالت وزيرة التنمية المحلية أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف بموجبه ربط مناطق الأوقاف بالمركز التكنولوجي بالمحافظات ويتم مخاطبتها للرد بالموافقة أو الرفض. 

وحال الموافقة يتم إرسال الاستبدال أو حق الانتفاع لتقوم الجهة الإدارية بتحصيله من المواطن وإيداعه في حساب هيئة الأوقاف كشرط للموافقة على التصالح (تصالح أو تقنين) وقد تم ربط المناطق وجار تدريب العاملين بهيئة الأوقاف وسيتم التعامل على المنظومة خلال الأسبوع الجاري.


هيئة الرقابة الإدارية

وأضافت الدكتورة منال عوض أنه تم كذلك التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية لتفعيل موافقة الزراعة حيث قامت المحافظات بإرسال نطاقات التصالح وجارٍ مراجعتها من هيئة التخطيط العمراني وسيتم عرضها على مجلس الوزراء مجمع لجميع المحافظات للموافقة ثم إتاحتها لمديريات الزراعة للعمل بموجبها.

 

التنسيق مع وزارة الزراعة

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه جارٍ التنسيق مع وزارة الزراعة لتحديد ضوابط التعامل مع المتناثرات حيث ستتولى وزارة الزراعة التعميم على مديريات الزراعة بتلك الضوابط للعمل بموجبها.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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