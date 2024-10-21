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النائب العام يلتقي نظيرته الجنوب إفريقية - أخبار كلمتك

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النائب العام يلتقي نظيرته الجنوب إفريقية - أخبار كلمتك

النائب العام يلتقي نظيرته الجنوب إفريقية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 11:49 مساءً - التقى النائب العام المستشار محمد شوقي، شاميلا باتوهي، النائب العام لدولة جنوب إفريقيا، وذلك على هامش فعاليات منتدى النواب العموم لمجموعة الدول العشرين المنعقد بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

وشمل اللقاء التباحث حول سبل تعزيز آليات التعاون القضائي الدولي الثنائي في مجالات مكافحة الجرائم بمختلف صورها، وتبادل الخبرات من خلال تنظيم فعاليات مشتركة لأعضاء النيابة العامة في الدولتيْن لمناقشة الموضوعات القانونية ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها الجرائم التي ترتكب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وجرائم غسل الأموال، وسُبل استرداد الأموال والممتلكات من الخارج.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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