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ريهام عبد الغفور: ظلم المصطبة عمل مختلف وقصته مشوقة - أخبار كلمتك

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ريهام عبد الغفور: ظلم المصطبة عمل مختلف وقصته مشوقة - أخبار كلمتك

ريهام عبد الغفور: ظلم المصطبة عمل مختلف وقصته مشوقة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 04:10 مساءً - تواصل الفنانة ريهام عبد الغفور تصوير أحداث مسلسلها الجديد ظلم المصطبة داخل أحد ديكورات العمل بمدينة دمنهور، حيث الديكور الأساسي للعمل.

وقالت ريهام عبدالغفور في تصريحات لكلمتك إن أحداث العمل تحمل قصة مشوقة للجمهور، وتختلف اختلافا كبيرا عن الأعمال الأخرى، مشيرة إلى أنها وافقت على سيناريو العمل عندما وجدته يمس الشارع المصري.

واستعانت أسرة مسلسل ظلم المصطبة بمصحح لهجة متخصص في لهجة مدينة دمنهور كى يصاحب أبطال العمل أثناء التصوير، لأن أغلب مشاهد سيتم تصويرها هناك.

واستعانت أسرة مسلسل ظلم المصطبة بمصحح لهجة متخصص في لهجة مدينة دمنهور كى يصاحب أبطال العمل أثناء التصوير.

أسرة مسلسل ظلم المصطبة 

ومسلسل ظلم المصطبة قصة أحمد فوزي صالح ومن إخراج هاني خليفة، وتتناول أحداثه كيف يبدأ الحدث من جزء بسيط إلى أن يصبح أزمة كبرى، والعمل يشارك فيه كل من ريهام عبد الغفور، وفتحى عبد الوهاب، وإياد نصار.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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