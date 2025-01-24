5 معلومات عن تطورات التعاون العسكري والأمني بين مصر والصومال - أخبار كلمتك

5 معلومات عن تطورات التعاون العسكري والأمني بين مصر والصومال - أخبار كلمتك

القوات المسلحة تنظم زيارة لعدد من طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق - أخبار كلمتك

القوات المسلحة تنظم زيارة لعدد من طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق - أخبار كلمتك

محافظة القاهرة تعلن الانتهاء من تطوير نفق القطامية - أخبار كلمتك

محافظة القاهرة تعلن الانتهاء من تطوير نفق القطامية - أخبار كلمتك

معرض الكتاب 2025، تعرف على قائمة الأعلى مبيعا في جناح هيئة الكتاب - أخبار كلمتك

معرض الكتاب 2025، تعرف على قائمة الأعلى مبيعا في جناح هيئة الكتاب - أخبار كلمتك

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة 24 يناير 2025 - أخبار كلمتك

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة 24 يناير 2025 - أخبار كلمتك

وزير الداخلية يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الشرطة في التجمع الخامس - أخبار كلمتك

وزير الداخلية يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الشرطة في التجمع الخامس - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:46 - وزيرا الثقافة والاتصالات يطلقان تطبيق «كتاب» - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:46 - وزيرا الثقافة والاتصالات يطلقان تطبيق «كتاب» - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:46 - الرئيس العراقي يستقبل وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في دافوس - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:46 - الرئيس العراقي يستقبل وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في دافوس - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:46 - وزير الخارجية السعودي يزور سوريا ويلتقي أحمد الشرع - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:46 - وزير الخارجية السعودي يزور سوريا ويلتقي أحمد الشرع - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:46 - جولد بيليون: الذهب يسجل أعلى مستوى في 3 أشهر - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:46 - جولد بيليون: الذهب يسجل أعلى مستوى في 3 أشهر - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - إشعال النار في سيارة شقيق عمرو دياب.. وسر سائقه الخاص (تفاصيل جديدة) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - إشعال النار في سيارة شقيق عمرو دياب.. وسر سائقه الخاص (تفاصيل جديدة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - إشعال النار في سيارة شقيق عمرو دياب.. وسر سائقه الخاص (تفاصيل جديدة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 24 يناير 2025 01:46 مساءً - عمرو دياب .. تصدرت واقعة إشعال النار في سيارة شقيق الفنان عمرو دياب خلال الساعات القليلة الماضية، وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اهتم كثير من رواد السوشيال ميديا بمعرفة أسباب الحادث والدوافع التي وراءه.

تفاصيل حريق سيارة شقيق عمرو دياب

بدأت الواقعة عندما قام 3 أشخاص بإلقاء مادة قابلة للاشتعال على سيارة ملاكي تعود ملكيتها لـ عماد دياب، شقيق الهضبة عمرو دياب في منطقة الحوامدية بالجيزة.

الفنان عمرو دياب

تحريات أجهزة الأمن بالجيزة، أكدت أن السائق الخاص بالسيارة اتهم أحد أفراد عائلة طليقته وبعض الأشخاص الآخرين بالتورط في هذا الفعل الانتقامي بسبب خلافات أسرية، وأنهم لم يكونوا على علم بأن السيارة تعود ملكيتها لشقيق الفنان عمرو دياب، وأن دوافعهم كانت مرتبطة بخلافات سابقة مع السائق.

الفنان عمرو دياب

وبعد تلقي بلاغ من السائق، تحفظت أجهزة الأمن في قسم شرطة الحوامدية على السيارة المتفحمة، وأمرت بندب خبير فني لفحص الأضرار التي لحقت بها، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث، والتي ساعدت في تحديد هوية المتهمين الذين تم القبض عليهم لاحقا.

عمرو دياب

إخلاء سبيل المتهمين

وأمرت النيابة العامة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، حيث تم إخلاء سبيل المتهمين بعد التحقيقات، ولا تزال القضية قيد النظر.

عمرو دياب

آخر أعمال الفنان عمرو دياب

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان عمرو دياب، هي أغنية «الطعامة»، الذي طرحها خلال الفترة الماضية، عبر حسابه على موقع الفيديوهات «فيديوهات»، ومختلف منصات الموسيقى الرقمية.

أغنية الطعامة لعمرو دياب، من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد إبراهيم، وميكس وماستر أمير محروس.

اقرأ أيضاً
الجندي المجهول في حياة عمرو دياب.. من هي هدى الناظر زوجة مصطفى شعبان؟

مدحت العدل: أتمنى عودة عمرو دياب ومحمد فؤاد للتمثيل مرة أخرى

طارق العريان: عمرو دياب كان عايز أحمد زكي بطل في فيديو كليب أغنية «رجعت من السفر»

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

إخترنا لك

أحمد مالك يحتل المركز الثاني في إيرادات الأفلام بـ 6 أيام - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق