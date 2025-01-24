مشاهير العرب - إشعال النار في سيارة شقيق عمرو دياب.. وسر سائقه الخاص (تفاصيل جديدة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 24 يناير 2025 01:46 مساءً - عمرو دياب .. تصدرت واقعة إشعال النار في سيارة شقيق الفنان عمرو دياب خلال الساعات القليلة الماضية، وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اهتم كثير من رواد السوشيال ميديا بمعرفة أسباب الحادث والدوافع التي وراءه.

تفاصيل حريق سيارة شقيق عمرو دياب

بدأت الواقعة عندما قام 3 أشخاص بإلقاء مادة قابلة للاشتعال على سيارة ملاكي تعود ملكيتها لـ عماد دياب، شقيق الهضبة عمرو دياب في منطقة الحوامدية بالجيزة.

تحريات أجهزة الأمن بالجيزة، أكدت أن السائق الخاص بالسيارة اتهم أحد أفراد عائلة طليقته وبعض الأشخاص الآخرين بالتورط في هذا الفعل الانتقامي بسبب خلافات أسرية، وأنهم لم يكونوا على علم بأن السيارة تعود ملكيتها لشقيق الفنان عمرو دياب، وأن دوافعهم كانت مرتبطة بخلافات سابقة مع السائق.

وبعد تلقي بلاغ من السائق، تحفظت أجهزة الأمن في قسم شرطة الحوامدية على السيارة المتفحمة، وأمرت بندب خبير فني لفحص الأضرار التي لحقت بها، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث، والتي ساعدت في تحديد هوية المتهمين الذين تم القبض عليهم لاحقا.

إخلاء سبيل المتهمين

وأمرت النيابة العامة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، حيث تم إخلاء سبيل المتهمين بعد التحقيقات، ولا تزال القضية قيد النظر.

آخر أعمال الفنان عمرو دياب

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان عمرو دياب، هي أغنية «الطعامة»، الذي طرحها خلال الفترة الماضية، عبر حسابه على موقع الفيديوهات «فيديوهات»، ومختلف منصات الموسيقى الرقمية.

أغنية الطعامة لعمرو دياب، من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد إبراهيم، وميكس وماستر أمير محروس.