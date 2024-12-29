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بدون زوجته، آخر عيد ميلاد لـ عدوية قبل وفاته - أخبار كلمتك

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بدون زوجته، آخر عيد ميلاد لـ عدوية قبل وفاته - أخبار كلمتك

بدون زوجته، آخر عيد ميلاد لـ عدوية قبل وفاته - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 11:51 مساءً - رحل عن عالمنا الفنان الشعبي الكبير، أحمد عدوية، بعد رحلة صراع طويلة مع المرض عن عمر ناهز الـ 79 عاما.

وعقب إعلان خبر الوفاة، تداول نشطاء آخر صور لـ عدوية، وهو يحتفل بعيد ميلاده يوم 4 يوليو الماضي، داخل منزله، بعد وفاة زوجته.

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ونشر وقتها نجله محمد عدوية، عبر حسابه على موقع “فيس بوك” صورا عائلية جمعته بالفنان الكبير، أثناء الاحتفال بعيد ميلاده.

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حرص الفنان محمد عدوية، على نعي والده بعد دقائق من وفاته، وذلك من خلال نشر صورة تجمعه بوالده الفنان الراحل أحمد عدوية، معبّرًا عن حزنه العميق لرحيله.

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وعلّق محمد عدوية على الصورة قائلًا: "الله يرحمك يا بابا، رحم الله طيب القلب، حنون القلب، جابر الخواطر".

يعتبر أحمد عدوية من أهم المغنيين الشعبيين في فترة السبعينات، وقد كان له أثر كبير على مسار الغناء الشعبي بعده، إذ يعتبر الأب الروحي  لكل من جاء بعده  ومن بينهم حكيم  كما شارك عدوية في العديد  من الأفلام التي أُنتجت في هذه الفترة.

والكثير ممن يعتبرون من عمالقة الموسيقى العربية في زمنه مدحوا صوته ومنهم  موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وفريد الأطرش وعبد الحليم حافظ بل وصل الأمر أنه في إحدى الحفلات الخاصة غنى عبد الحليم حافظ أغنية عدوية «السح الدح إمبو» وغنّى عدوية أغنية عبد الحليم حافظ «خسارة خسارة».

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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