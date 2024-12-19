مشاهير العرب - نانسي عجرم تكشف تفاصيل آخر اتصال بينها وبين الملحن محمد رحيم (صورة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 09:31 مساءً - كشفت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات «إكس»، عن آخر تواصل لها مع الملحن محمد رحيم، والذي رحل عن عمالنا في 23 نوفمبر الماضي متأثرا بأزمة صحية.

وكتبت نانسي عجرم، عبر حسابها الرسمي على «إكس» كاشفة عن آخر تواصل لها مع محمد رحيم، قائلة: «الملحن محمد رحيم كان من المبدعين الحقيقين.. وآخر تواصل بيننا كان لتحضير عمل غنائي جديد.. وأنا قررت استكمال هذا العمل لكي يكون هدية لروحه».

تكريم محمد رحيم

وتصدر اسم الملحن الراحل محمد رحيم، تريند جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك عقب الحفل الذي نظمته وزارة الثقافة أمس الأربعاء، بالتعاون مع جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين في دار الأوبرا المصرية تكريما لـ الراحل محمد رحيم.

وشارك في إحياء حفل تكريم الملحن محمد رحيم عدد من نجوم الفن أبرزهم: تامر حسني، ومحمد ثروت، ومحمد محيي، ولطيفة، وشذى، وسوما، إضافة إلى عدد كبير من نجوم الفن والشخصيات العامة.

وكان من أبرز لقطات الحفل مشاركة «ماس» ابنة الراحل محمد رحيم الفنان تامر حسني، الغناء على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وعقب انتهاء العرض وجهت ابنة محمد رحيم رسالة مؤثرة لـ الفنان تامر حسني وهي تجهش بالبكاء تعبيرا منها عن فرحتها بمشاركته الغناء.