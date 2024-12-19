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مشاهير العرب - نانسي عجرم تكشف تفاصيل آخر اتصال بينها وبين الملحن محمد رحيم (صورة) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - نانسي عجرم تكشف تفاصيل آخر اتصال بينها وبين الملحن محمد رحيم (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - نانسي عجرم تكشف تفاصيل آخر اتصال بينها وبين الملحن محمد رحيم (صورة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 09:31 مساءً - كشفت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات «إكس»، عن آخر تواصل لها مع الملحن محمد رحيم، والذي رحل عن عمالنا في 23 نوفمبر الماضي متأثرا بأزمة صحية.

وكتبت نانسي عجرم، عبر حسابها الرسمي على «إكس» كاشفة عن آخر تواصل لها مع محمد رحيم، قائلة: «الملحن محمد رحيم كان من المبدعين الحقيقين.. وآخر تواصل بيننا كان لتحضير عمل غنائي جديد.. وأنا قررت استكمال هذا العمل لكي يكون هدية لروحه».

نانسي عجرم ومحمد رحيم

تكريم محمد رحيم

وتصدر اسم الملحن الراحل محمد رحيم، تريند جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك عقب الحفل الذي نظمته وزارة الثقافة أمس الأربعاء، بالتعاون مع جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين في دار الأوبرا المصرية تكريما لـ الراحل محمد رحيم.

وشارك في إحياء حفل تكريم الملحن محمد رحيم عدد من نجوم الفن أبرزهم: تامر حسني، ومحمد ثروت، ومحمد محيي، ولطيفة، وشذى، وسوما، إضافة إلى عدد كبير من نجوم الفن والشخصيات العامة.

وكان من أبرز لقطات الحفل مشاركة «ماس» ابنة الراحل محمد رحيم الفنان تامر حسني، الغناء على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وعقب انتهاء العرض وجهت ابنة محمد رحيم رسالة مؤثرة لـ الفنان تامر حسني وهي تجهش بالبكاء تعبيرا منها عن فرحتها بمشاركته الغناء.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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