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مفاجأة في حفل تكريم اسم الملحن محمد رحيم بدار الأوبرا المصرية - أخبار كلمتك

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مفاجأة في حفل تكريم اسم الملحن محمد رحيم بدار الأوبرا المصرية - أخبار كلمتك

مفاجأة في حفل تكريم اسم الملحن محمد رحيم بدار الأوبرا المصرية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 03:10 مساءً - تواصل دار الأوبرا المصرية العمل على التجهيزات الأخيرة لحفل تكريم اسم الملحن الراحل محمد رحيم، تقديرا لمشواره الفني وقبيل ساعات من انطلاق الحفل وجهت أنوسة أرملة محمد رحيم رسالة للمطربين المشاركين بالحفل.

وقالت أرملة محمد رحيم: طاقة من الحب  كلوا حيشوفها في حب محمد رحيم.. أولا أشكر نجوم ونجمات الحفل “محمد ثروت ولطيفة وتامر حسني وإيهاب توفيق ومحمد محي وهيثم شاكر وسومة وشذي ” أنا مشوفتش حب زي كده، والعبقري والفنان مصطفى حلمي".

وتابعت: "طبعا حتشوفوا مفاجأة الحفل بنتي الصغيرة ماس رحيم.. شكرا كل واحد تعب وواقف وبذل مجهود لظهور الحفلة بالشكل اللي يليق بمصر ونجوم مصر

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وردت عليها المطربة سوما قائلة: “كلنا بنشتغل بقلبنا بجد من حبنا لرحيم الحقيقة أنا اللي شكرا لوجودي في يوم وليلة زي دي اتشرف إني أكون بشارك في ليلة حب وتكريم محمد رحيم إن شاء الله حفلة تليق بالعظيم محمد رحيم، شكرا لكل القائمين على هذه الليلة والتوفيق للجميع”.

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حفل تكريم اسم الملحن الراحل محمد رحيم 

ومن المقرر أن يشارك في حفل تكريم اسم الراحل محمد رحيم، كل من الفنان تامر حسني ومحمد محيي ولطيفة وشذى ولطيفة ومحمد ثروت ومي فاروق وهيثم شاكر بالإضافة إلي إيهاب توفيق وسوما.

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تكريم محمد رحيم في دار الأوبرا المصرية 

وقال الشاعر فوزي إبراهيم في تصريح خاص لـ"كلمتك": “جميع المطربين المشاركين في مبادرة تكريم اسم الراحل محمد رحيم في دار الأوبرا كانوا سعداء للغاية، وأغلبهم هم الذين طلبوا المشاركة بأنفسهم، وهناك أيضا مطربون لم تجمعهم أعمال مع الراحل، ولكنهم طلبوا أيضا المشاركة في المبادرة”.

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وأضاف فوزي: “محمد رحيم يعتبر من عباقرة هذا العصر وكل الجهات اهتمت بشكل كبير بالعمل على إقامة حفل لتكريم اسمه، والمبادرة بدأت من جمعية المؤلفين والملحنين ووزير الثقافة الدكتور أحمد هنو كان مرحب بالأمر دون تردد وتحمس لدعم المبادرة، كل الجهات مهتمة لخروج الحفل بشكل يليق بـ ابن من أبناء مصر الموهوبين والكل بيشهد له أنه علامة هذا الجيل”.

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تكريم اسم محمد رحيم 

وكان الدكتور مدحت العدل رئيس جمعية المؤلفين والملحنين كشف في وقت سابق عن كواليس مكالمته مع الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية من أجل إقامة حفل تكريم اسم الملحن الراحل محمد رحيم.

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وقال مدحت العدل في تصريح خاص لكلمتك: “يقام حفل تكريم اسم الراحل محمد رحيم يوم 18 ديسمبر بدار الأوبرا المصرية، وأنا كنت ليس على علم بأن مصطفى كامل نقيب الموسيقيين يريد أن ينظم حفلا لتكريم اسم  الراحل هو الآخر”.

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وأضاف: "ولما مصطفى كامل عرف أن جمعية المؤلفين والملحنين تنظم حفلا كبيرا لتكريم اسم الراحل محمد رحيم، جمعتنا مكالمة واتفقنا أننا نعمل حفلة واحدة كبيرة".

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وعن رأيه في دور مصطفى كامل النقابي، قال مدحت العدل: “مصطفى كامل فنان كبير وفاهم وراجل بيعمل في نقابة المهن الموسيقية خدمات رائعة ولا يوجد خلاف بيننا مطلقا”.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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