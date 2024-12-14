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أحمد سعد بإطلالة شبابية بحفل الكويت ويوجه رساله لجمهوره: الرقص ممنوع وهحاول أضبط نفسي (صور) - أخبار كلمتك

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أحمد سعد بإطلالة شبابية بحفل الكويت ويوجه رساله لجمهوره: الرقص ممنوع وهحاول أضبط نفسي (صور) - أخبار كلمتك

أحمد سعد بإطلالة شبابية بحفل الكويت ويوجه رساله لجمهوره: الرقص ممنوع وهحاول أضبط نفسي (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 14 ديسمبر 2024 04:10 صباحاً - أشعل الفنان أحمد سعد مسرح “أرينا 360 مول” في الوصلة الغنائية الثانية من الحفل الغنائي الجماهيري ضمن حفلات “موسم الكويت 2024”  بأغنية «سكوت سكوت».

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وغازل أحمد سعد جمهوره قائلًا: “مساء الخير على الناس الحلوة دي، مساء الخير على الناس اللذيذة، مساء الخير على أكثر ناس بتدعمني وتقف جنبي وتسمع أغانيَّ. أحيي الشعب الكويتي أوي أوي من قلبي”.

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وتابع: “كلنا نعلم أن الرقص ممنوع، وسأحاول أن أضبط نفسي قدر المستطاع، لكننا رغم ذلك لن نسكت، لأن الرقص الذي من الداخل لا علاقة له بالرقص الذي من الخارج، ويمكننا أن ندع العالم أننا سعداء دون أن نهز، ودي حاجة عظيمة جدًّا”.


ثم عاد إلى الغناء وقدَّم أغنية “إيه اليوم الحلو ده” التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير جدًّا، ومع هذا الحماس الكبير اختار لهم “وسَّع وسَّع” التي زادت من اللهيب في القاعة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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