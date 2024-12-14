أحمد سعد بإطلالة شبابية بحفل الكويت ويوجه رساله لجمهوره: الرقص ممنوع وهحاول أضبط نفسي (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 14 ديسمبر 2024 04:10 صباحاً - أشعل الفنان أحمد سعد مسرح “أرينا 360 مول” في الوصلة الغنائية الثانية من الحفل الغنائي الجماهيري ضمن حفلات “موسم الكويت 2024” بأغنية «سكوت سكوت».





وغازل أحمد سعد جمهوره قائلًا: “مساء الخير على الناس الحلوة دي، مساء الخير على الناس اللذيذة، مساء الخير على أكثر ناس بتدعمني وتقف جنبي وتسمع أغانيَّ. أحيي الشعب الكويتي أوي أوي من قلبي”.





وتابع: “كلنا نعلم أن الرقص ممنوع، وسأحاول أن أضبط نفسي قدر المستطاع، لكننا رغم ذلك لن نسكت، لأن الرقص الذي من الداخل لا علاقة له بالرقص الذي من الخارج، ويمكننا أن ندع العالم أننا سعداء دون أن نهز، ودي حاجة عظيمة جدًّا”.



ثم عاد إلى الغناء وقدَّم أغنية “إيه اليوم الحلو ده” التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير جدًّا، ومع هذا الحماس الكبير اختار لهم “وسَّع وسَّع” التي زادت من اللهيب في القاعة.

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