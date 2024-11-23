محامي ضحية عمرو دياب يكشف مفاجأة عن المطرب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 07:05 مساءً - قال الدكتور عدنان عبد المجيد محامي ضحية عمرو دياب:"المطرب متهم بصفع موكلي على وجهه وننتظر حكم القضاء العادل الذي نثق فيه".

اعتراف عمرو دياب



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”: موكلي الشاب لم يرتكب خطيئة سوى أنه معجب بعمرو دياب، فكيف يكون الجزاء أن يتم صفعه على وجهه، متابعا:"ربنا سبحانه كرم الإنسان فلا يجوز إهانته بهذا الشكل، الوجه شيء محرم وفقا لما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم".



أقوال عمرو دياب في واقعة الصفع

ولفت إلي أن عمرو دياب ادعى في أقواله أنه تعرض لخدوش وكدمة من قبل الشاب، وهذا الأمر يتنافى مع العقل والمنطق، وما قبله العقل قبلناه وما لفظه العقل لفظناه.

وأشار:"عمرو دياب في رده على واقعة الصفع قال إنه كان في حالة دفاع شرعي، وهذا إقرار بممارسته للفعل وارتكابه للواقعة"، موضحًا أن كل الفيديوهات لم ترصد أي اعتداء من الشاب سوى أنه معجب بالفنان، ويرغب في التقاط صورة فوتوغرافية معه.

وتساءل "ماذا لو استبدلت الأدوار وتعرض عمرو دياب للصفع ؟ لقامت الدنيا ولم تقعد، معقبا:"الشاب والده صعيدي ورأى ابنه على كافة المواقع وقال لو ابني اتضرب طلقة كان عندي أهون ولكن صفعه أشد ألما من الطلقة، الولد يتعرض للتنمر في كل مكان وترك عمله ومنزله".



حقيقة إقبال عمرو دياب على التصالح مع الشاب

وأكد أن عمرو دياب لم يحاول التصالح مع الشاب إطلاقا، ولم يعتذر عما فعله، وكان يجب عليه على الأقل تقديم الاعتذار للشاب.

واختتم بأن الوجه مكرم وموكلي أصيب بحالة اكتئاب بسبب واقعة الصفع لدرجة أنه لم يعد قادرا على البقاء في منطقته أو الذهاب لمحل عمله.

وقررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، تأجيل محاكمة المطرب عمرو دياب، بتهمة صفع شاب داخل حفل زفاف بأحد الفنادق بالتجمع إلى جلسة 7 ديسمبر المقبل للحكم.

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