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مشاهير العرب - إيرادات فيلم «الفستان الأبيض» تصدم صناعه وأبطاله - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - إيرادات فيلم «الفستان الأبيض» تصدم صناعه وأبطاله - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - إيرادات فيلم «الفستان الأبيض» تصدم صناعه وأبطاله - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 23 نوفمبر 2024 06:54 مساءً - حقق فيلم الفستان الأبيض، بدور العرض السينمائي إيرادات متوسطة، بعد مرور 72 ساعة من طرحه.

وسجلت إيرادات فيلم الفستان الأبيض، بشباك التذاكر 533 ألف جنيهًا، وكان من المتوقع أن يحقق إيرادات أكثر من ذلك حيث أنه سبق وحقق ردود فعل إيجابية خلال عرضه الأول بإحدى المهرجانات التي أقيمت خلال الفترة الماضية.

أحداث فيلم الفستان الأبيض

دارت أحداث فيلم الفستان الأبيض، عن فقدان «وردة» لفستان زفافها قبل يوم واحد من الفرح، ما أدى إلى قيامها برحلة في أنحاء القاهرة للبحث عن فستان بديل، وتجبرها هذه الرحلة على اكتشاف وفهم أوسع لعلاقتها بالمدينة وبنفسها.

أبطال فيلم الفستان الأبيض

وشارك ياسمين رئيس، بطولة فيلم الفستان الأبيض، كوكبة من نجوم الفن أبرزهم: أسماء جلال، ولبني ونس، وأروي جوده، وأنجي أبو السعود، وميمي جمال، وأحمد خالد صالح، وسلوى محمد علي، والفيلم تأليف وإخراج جيلان عوف، وإنتاج فيلم كلينيك محمد حفظي.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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