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مشاهير العرب - بعد تشييع جثمان والدتها.. ديانة مي عز الدين تتصدر التريند - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بعد تشييع جثمان والدتها.. ديانة مي عز الدين تتصدر التريند - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد تشييع جثمان والدتها.. ديانة مي عز الدين تتصدر التريند - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 23 نوفمبر 2024 06:38 مساءً - ديانة مي عز الدين.. تصدرت ديانة الفنانة مي عز الدين، محركات البحث المختلفة خلال الساعات الماضية، وذلك بعد الإعلان عن وفاة والدتها في الساعات الأخيرة من مساء أمس الجمعة 22 نوفمبر 2024.

ديانة الفنانة مي عز الدين

وكانت مي عز الدين، تحدثت في تصريحات تليفزيونية سابقة عن ديانة والدتها، قائلة: إن والدتها مسيحية ولم تجبرها يومًا على اعتناق ديانتها.

وتابعت مي عزالدين: إن والدتها كانت تضربها من أجل الإلتزام بالصلاة وتعاليم الديانة الإسلامية.

الفنانة مي عز الدين

وكانت «مها»، والدة مي عز الدين، تعتبر هي مديرة أعمال ابنتها وانفصل والدها عنها، و«مي» في عامها الثالث، ومع أن والدتها مسيحية الديانة، إلا أنها كانت تعلمها تعاليم الدين الإسلامي وكيفيه أداء الصلاة والصوم، لأنها مؤمنة بأن على كل إنسان أن يعيش كما وُلد، وأن يعبد الله كما خلقه.

الفنانة مي عز الدين

جنازة مها والدة مي عز الدين

أقيم القداس علي والدة الفنانة مي عز الدين، ظهر اليوم السبت، بكسنية الملاك ميخائيل، بـ شيراتون المطار.

مي عز الدين

آخر أعمال الفنانة مي عز الدين

وتعد آخر أعمال الفنانة مي عز الدين، مشاركتها في الماراثون الرمضاني 2023، ببطولة مسلسل «الكانتو»، بجانب النجم أمير كرارة، وعدد كبير من نجوم الفن، بينهم، «فتحي عبد الوهاب، محمود البزاوي، محمد عبد العظيم، ثراء جبيل، وسلوى عثمان»، والعمل من إخراج حسين المنباوي، سيناريو وحوار هاني سرحان، ودارت أحداثه في زمن غير معاصر.

مي عز الدين

مشاركة مي عز الدين في رمضان 2024

وفي الماراثون الرمضاني 2024، حلت كضيفة شرف في مسلسل «كوبرا» بطولة الفنان محمد إمام.

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موعد ومكان عزاء والدة مي عز الدين

«استحملتني كتير».. آخر ما قالته مي عز الدين عن والدتها قبل وفاتها

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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