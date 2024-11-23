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مشاهير العرب - وسط غياب نجوم الفن.. بدء عزاء عادل الفار بمسجد الحامدية الشاذلية - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - وسط غياب نجوم الفن.. بدء عزاء عادل الفار بمسجد الحامدية الشاذلية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - وسط غياب نجوم الفن.. بدء عزاء عادل الفار بمسجد الحامدية الشاذلية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 23 نوفمبر 2024 07:31 مساءً - بدأ مساء اليوم السبت عزاء الفنان عادل الفار ، حيث تستقبل أسرته العزاء بمسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين، وذلك بعد رحيله عن عالمنا يوم الجمعة الماضي بعد صراع مع المرض.

وكان قد شيع جثمان الفنان عادل الفار، أمس الجمعة من مسجد القوات المسلحة بمدينة نصر، إلى مثواه الأخير، مع غياب لحضور الوسط الفني، فيما عدا الفنان مراد مكرم، والفنان حسن أش أش.

وفي وقت سابق طالب الفنان مصطفى كامل، جمهوره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بالدعاء للفنان عادل الفار قبل رحيله عن عالمنا.

وكتب كامل: «رجاء من كل الزملاء الدعاء للأخ العزيز والفنان الجميل عادل الفار.. هو حالته الصحية حرجة جدا جدا.. يا رب قادر على كل شيء.. اللهم اشفه واعفو عنه».

آخر أعمال عادل الفار

وكان مسلسل «الفتوة»، هو آخر اعمال الفنان عادل الفار، وعرض ضمن مارثون عام 2020، وحقق نجاحا جماهيريا وفنيا كبيرا.

وشارك في بطولة مسلسل «الفتوة»، عدد من نجوم الفن أبرزهم: ياسر جلال، ومي عمر، وأحمد صلاح حسني، وأحمد خليل، ورياض الخولي، وإنعام سالوسة، وموسيقى تصويرية شادى مؤنس، وهو من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركة سينرجي.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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