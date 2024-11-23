مشاهير العرب - اليوم.. العرض الصيني «عودة النجم» يفتتح مهرجان أيام قرطاج المسرحية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 23 نوفمبر 2024 08:03 مساءً - يفتتح العرض الصيني «عودة النجم»، فعاليات الدورة الـ 25 من مهرجان أيام قرطاج المسرحية، المقرر انطلاقها اليوم، بقاعة الأوبرا، بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي في تونس.

العرض الصيني «عودة النجم»، من رؤية الفنان والمخرج البولينيزي الشهير ليمي بونيفاسيو، وآداء فرقة ليانغشان ووكاييونشيا، وتصميم وإخراج ليمي بونيفاسيو، وأنتج العرض بالتعاون مع شعب يي في منطقة داليا نغشان في الصين، إذ يستكشف بعمق تصوراته الكونية، متطرقا إلى مواضيع عديدة، أبرزها: الوجود، والإرث الثقافي، والروحانية، وعلاقة الإنسان بالكون.

ويهدف العرض الصيني «عودة النجم»، إلى إيصال القصص الأزلية لهذه الثقافة الغنية إلى الجماهير المعاصرة، ودعوتهم إلى تجربة روحية تجمع بين الماضي والحاضر، للتأمل في الحالة الإنسانية، والقوى الكونية التي تحكم الوجود، وعرض "عودة النجم" آداء فرقة ليانغشان ووكاييونشيا، وتصميم وإخراج ليمي بونيفاسيو.

تفاصيل مهرجان أيام قرطاج المسرحية

وتنطلق اليوم فعاليات الدورة الـ 25 من مهرجان أيام قرطاج المسرحية، برئاسة المخرج والفنان منير العرقي، ومن المقرر أن تستمر حتى يوم 30 نوفمبر الجاري، تحت شعار «المسرح مقاومة.. والفن حياة».