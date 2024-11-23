نتنياهو: تم تسريب معلومات استراتيجية تتعلق بقدرات إسرائيل العسكرية - أخبار كلمتك

نتنياهو: تم تسريب معلومات استراتيجية تتعلق بقدرات إسرائيل العسكرية - أخبار كلمتك

الأمواج تصل لـ 6 أمتار، الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة بالبحر المتوسط غدا - أخبار كلمتك

الأمواج تصل لـ 6 أمتار، الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة بالبحر المتوسط غدا - أخبار كلمتك

التضامن الاجتماعي تستعرض أبرز ما تم إنجازه في ملف الحماية الاجتماعية - أخبار كلمتك

التضامن الاجتماعي تستعرض أبرز ما تم إنجازه في ملف الحماية الاجتماعية - أخبار كلمتك

تعرف على آخر تطورات قضية اختطاف المقدم علي عشال عقب تدخل التحالف - أخبار كلمتك

تعرف على آخر تطورات قضية اختطاف المقدم علي عشال عقب تدخل التحالف - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - وسط غياب نجوم الفن.. بدء عزاء عادل الفار بمسجد الحامدية الشاذلية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - وسط غياب نجوم الفن.. بدء عزاء عادل الفار بمسجد الحامدية الشاذلية - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:31 - بسبب شبهة جنائية.. قرار عاجل من النيابة بشأن جثمان الملحن محمد رحيم - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:31 - بسبب شبهة جنائية.. قرار عاجل من النيابة بشأن جثمان الملحن محمد رحيم - أخبار كلمتك

غزل المحلة يحتفل بطريقته الخاصة بعد الفوز على الجونة بالدوري الممتاز - أخبار كلمتك

غزل المحلة يحتفل بطريقته الخاصة بعد الفوز على الجونة بالدوري الممتاز - أخبار كلمتك

صلاح محسن يقود هجوم المصري أمام الزمالك بالدوري الممتاز - أخبار كلمتك

صلاح محسن يقود هجوم المصري أمام الزمالك بالدوري الممتاز - أخبار كلمتك

الدوري المصري، طلائع الجيش وسموحة يكتفيان بالتعادل السلبي - أخبار كلمتك

الدوري المصري، طلائع الجيش وسموحة يكتفيان بالتعادل السلبي - أخبار كلمتك

غزل المحلة يحقق فوزه الأول بالدوري الممتاز على حساب الجونة 1-0 - أخبار كلمتك

غزل المحلة يحقق فوزه الأول بالدوري الممتاز على حساب الجونة 1-0 - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

أمير رمسيس يهاجم إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ما الأسباب؟ - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أمير رمسيس يهاجم إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ما الأسباب؟ - أخبار كلمتك

أمير رمسيس يهاجم إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ما الأسباب؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 06:33 مساءً - شن المخرج أمير رمسيس، مدير مهرجان القاهرة السينمائى الدولي الأسبق، والمدير السابق لعدد من المهرجان الفنية العربية والعالمية هجوما ضاريا على إدارة الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى المتمثل فى مدير الدورة الناقد عصام زكريا.

وفي مستهل حديثه قال “رمسيس”: الحقيقة رغم خلافاتي قبل الاستقالة من مهرجان القاهرة. وبعدها واختلاف وجهات النظر بيننا التي جعلت العمل مستحيلا إلا أن حوار الزميل عصام زكريا أراه مسيئا على أكثر من مستوى، وربما كانت عصبيته جعلته يسيء لعدد كبير من الكيانات والوقائع.
أولا: حين يتحدث عن الـsold أوت والقاعات الفارغة فقد تم حل تلك المشكلة العام قبل الماضي بحساب التذاكر التي يتم عمل سكان لها وليست المباعة للوصول لعدد أدق للجمهور، وجدير بالذكر أن الجمهور كان يزيد بشكل سنوي، وما قيل عن كثافة الجمهور العام الحالي أسهل أن يقال العام الماضي كان هناك فعاليات امتلأت بالجمهور بندوات بها ٨٠٠ كرسي في مسرح النافورة الذي استبدل بالمكشوف الصغير مثلا.

متابعا حديثه: ينتهي المهرجان كل عام بالمديح لزيادة عدد الجمهور منذ أيام إدارة حفظي وإنكار عصام لجمهور القاهرة السابق والكبير لا يخلو من مغالطات. أما عن السولد أوت وخلو بعض القاعات فهي ظاهرة لم تنته هذا العام، كما ادعى خروج عدد كبير من الجمهور من القاعة بعد مرور وقت على الفيلم حسب ما كتب بعض النقاد عن هذا العام.

وأضاف المخرج أمير رمسيس: مقولة إن “فيلم الفنانة درة لم يكن يثار عليه جدل لو عرض في الجونة” هو إهانة ضمنية ومستهزئة بمهرجان الجونة وبجمهوره، كما لو كان جمهور القاهرة واعيا ومن يحضرون الأفلام من جمهور ونقاد وصحفيين في الجونة أكثر تفاهة، بينما أعتقد أن برنامج عرض الجونة والماركت الخاص به على مدى سنين يعكس أهمية مهرجان أظن أن الناقد يفترض أن يعيها، الإساءة للجونة تستوجب اعتذارات.

كذلك ربط الفيلم المغربي بدوبلاجه وليس بمستواه المشابه لأفلام الكوميديا الرخيصة التي تصنع في مخرطة مستمرة، والذي يطرح استغرابا على عرضه والاحتفاء به.. تحويل المسألة إلى أن مشكلة الفيلم أنه كان فيلما لتاركوفسكي مثلا تم دبلجته هو تحوير للمشكلة لجانب هامشي.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

إخترنا لك

الذوق العالي الأبرز، أعمال ترى النور قريبا من ألحان الراحل محمد رحيم - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق