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منة فضالي وخالد سرحان يعلنان وفاة والدة مي عز الدين - أخبار كلمتك

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منة فضالي وخالد سرحان يعلنان وفاة والدة مي عز الدين - أخبار كلمتك

منة فضالي وخالد سرحان يعلنان وفاة والدة مي عز الدين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 12:15 صباحاً - أعلنت الفنانة منة فضالي والفنان خالد سرحان وفاة والدة الفنانة مي عز الدين بعد صراع طويل مع المرض.

 

وفاة والدة مي عز الدين

وكتبت الفنانة منة فضالي من خلال صفحتها فيس بوك: “لا حول ولا قوة إلا بالله، حبيبتي ربنا يصبرك قلبك ويرحمها برحمته ربنا يقويكِ على فراقها، في ذمة الله والدة صديقتي مي عز الدين”.

وكتب الفنان خالد سرحان أيضًا من خلال فيس بوك: “لا حول ولا قوة إلا بالله، خالص عزائي في وفاة والدة مي عز الدين”.

وكشفت مي عز الدين عن معاناة والدتها الفترة الماضية وأعلنت تدهور حالتها الصحية وطالبت من الجمهور الدعاء لها.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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