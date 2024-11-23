منة فضالي وخالد سرحان يعلنان وفاة والدة مي عز الدين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 12:15 صباحاً - أعلنت الفنانة منة فضالي والفنان خالد سرحان وفاة والدة الفنانة مي عز الدين بعد صراع طويل مع المرض.

وفاة والدة مي عز الدين

وكتبت الفنانة منة فضالي من خلال صفحتها فيس بوك: “لا حول ولا قوة إلا بالله، حبيبتي ربنا يصبرك قلبك ويرحمها برحمته ربنا يقويكِ على فراقها، في ذمة الله والدة صديقتي مي عز الدين”.

وكتب الفنان خالد سرحان أيضًا من خلال فيس بوك: “لا حول ولا قوة إلا بالله، خالص عزائي في وفاة والدة مي عز الدين”.

وكشفت مي عز الدين عن معاناة والدتها الفترة الماضية وأعلنت تدهور حالتها الصحية وطالبت من الجمهور الدعاء لها.

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