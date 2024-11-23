مشاهير العرب - حسين فهمي: اتفرجت على فيلم «العار» بعد عرضه بسنين.. فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 23 نوفمبر 2024 12:16 صباحاً - تحدث الفنان حسين فهمي، عن مشاهدته لفيلم العار، بعد سنوات طويلة من عرضه بالسينما والتليفزيون، وشعر أن ذلك الوقت كان يتم إنتاج أفلام سينمائية جيدة، على حد قوله.

وأوضح حسين فهمي، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت، المذاع على قناة صدى البلد، أن مشاهدته للأفلام تكون مختلفة عن الجمهور، حيث أنه لا يستمتع برؤية الفيلم مثلهم، نظرًا لأنه يتابع كل شئ خاص بكدرات الفيلم ويتسائل عن سبب تصميم الديكور على هذا الشكل، بالإضافة إلى تناسق الألوان والأشكال والملابس والأداء والسيناريو، حيث يركز أكثر في التفاصيل، لافتًا أنه يندمج مع الأحداث وإذا كان الفيلم حزينًا فتنهمر عيونه بالبكاء مثل الجمهور.

وأضاف حسين فهمي، أنه لا يشاهد أعماله السينمائية وقت عرضها، ولكن يشاهده بعد فترة من الزمن، قائلاً: «بتفرج على أفلام بعد عرضها بفترة يكون فاتت سنين، لإني لما بتفرج بعدها بعترض على حاجات كتيرة جدًا، مثلاً ليه عملت المشهد كده، كان المفروض يتعمل كده، فبنتظر فترة لما يبعد عني الفيلم وأكون عملت أفلام تانية، وأبدأ اتفرج عليه، وأقول مش بطال».

وكشف حسين فهمي أنه شاهد فيلم العار بعد فترة كبيرة من عرضه بالسينما والتليفزيون، قائلاً: «اتفرجت على العار من قريب، شوفت الفيلم كله وعجبني جدًا كفيلم بعد سنين، وكنت فاكر منه مقاطع شوفتها أثناء التصوير والمونتاج، والفترة الزمنية لما بتطول بيبقى الانطباع الجديد مختلف عن وقتها، وحسيت إننا كنا بنعمل سينما حلوة».

وأشاد حسين فهمي، بوقت إنتاج فيلم «العار»، قائلاً: «كان الفيلم مخدوم بشكل جيد، من سيناريو وإخراج وتصوير، وفي مشاهد بالفيلم استغرت يوم كامل في تصويرها».