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مشاهير العرب - أبرز إطلالات النجوم على ريد كاربت «Golden Globes» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - أبرز إطلالات النجوم على ريد كاربت «Golden Globes» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أبرز إطلالات النجوم على ريد كاربت «Golden Globes» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 10:10 مساءً - خطفت الفنانة درة أنظار الحضور بمجرد وصولها على ريد كابت حفل تسليم جوائز Golden Globes، المقام دخل احد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وظهرت درة خلال فعاليات الحفل Golden Globes بإطلالة ساحرة مرتدية فستان مكشوف الكتفين يشبة فساتين أميرات ديزني ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياج يتناسب مع إطلالتها الساحرة.

درة

وكان من أبرز نجوم الفن الذين حرصوا على حضور حفل Golden Globes: «حسين فهمي، يسرا، ها شيحة، إلهام شاهين، صفية العمري» وآخرين من الفنانين.

ويعد حفل توزيع جوائز Golden Globes، المعروف بـ«حفلة السنوي في هوليوود»، واحدا من أبرز المناسبات الفنية العالمية، إذ تشهد فعالياته تكريم المتميزين في مجالي السينما والتلفزيون منذ انطلاقه عام 1944، فضلا عن أنه يجمع نخبة من المبدعين، حيث يتم تكريم الإنجازات البارزة في صناعة الترفيه في هذه الأمسية الاستثنائية التي ستقام بالقاهرة.

حفل Golden Globes

ومن المقرر أن يتسلم كل من النجمين حسين فهمي ويسرا خلال فعاليات حفل توزيع جوائز جولدن جلوب، جائزة عمر الشريف تقديرا لمشوارهما الفني في إثراء السينما العربية ودورهما الفاعل في تطوير صناعة الترفيه والإنتاج الفني في منطقة الشرق الأوسط.

إطلاق اسم عمر الشريف على جوائز جولدن جلوب لعام 2024 لهذا السبب

وجاءت الجائزة تحمل اسم الفنان «عمر الشريف» تكريمًا لاسمه فهو أحد أعظم نجوم السينما العربية وأول ممثل مصري يفوز بجائزة جولدن جلوب، وتأتي هذه الجائزة لتسليط الضوء على التأثير الإيجابي والقيم الفنية التي يتركها المبدعون العرب في المشهد السينمائي العالمي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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