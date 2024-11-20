مشاهير العرب - أبرز إطلالات النجوم على ريد كاربت «Golden Globes» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 10:10 مساءً - خطفت الفنانة درة أنظار الحضور بمجرد وصولها على ريد كابت حفل تسليم جوائز Golden Globes، المقام دخل احد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وظهرت درة خلال فعاليات الحفل Golden Globes بإطلالة ساحرة مرتدية فستان مكشوف الكتفين يشبة فساتين أميرات ديزني ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياج يتناسب مع إطلالتها الساحرة.

وكان من أبرز نجوم الفن الذين حرصوا على حضور حفل Golden Globes: «حسين فهمي، يسرا، ها شيحة، إلهام شاهين، صفية العمري» وآخرين من الفنانين.

ويعد حفل توزيع جوائز Golden Globes، المعروف بـ«حفلة السنوي في هوليوود»، واحدا من أبرز المناسبات الفنية العالمية، إذ تشهد فعالياته تكريم المتميزين في مجالي السينما والتلفزيون منذ انطلاقه عام 1944، فضلا عن أنه يجمع نخبة من المبدعين، حيث يتم تكريم الإنجازات البارزة في صناعة الترفيه في هذه الأمسية الاستثنائية التي ستقام بالقاهرة.

ومن المقرر أن يتسلم كل من النجمين حسين فهمي ويسرا خلال فعاليات حفل توزيع جوائز جولدن جلوب، جائزة عمر الشريف تقديرا لمشوارهما الفني في إثراء السينما العربية ودورهما الفاعل في تطوير صناعة الترفيه والإنتاج الفني في منطقة الشرق الأوسط.

إطلاق اسم عمر الشريف على جوائز جولدن جلوب لعام 2024 لهذا السبب

وجاءت الجائزة تحمل اسم الفنان «عمر الشريف» تكريمًا لاسمه فهو أحد أعظم نجوم السينما العربية وأول ممثل مصري يفوز بجائزة جولدن جلوب، وتأتي هذه الجائزة لتسليط الضوء على التأثير الإيجابي والقيم الفنية التي يتركها المبدعون العرب في المشهد السينمائي العالمي.