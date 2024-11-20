مشاهير العرب - وصول حسين فهمي وهنا شيحة على ريد كاربت حفل Golden Globes - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 09:38 مساءً - بدأ توافد نجوم الفن على السجادة الحمراء لحفل تسليم جوائز Golden Globes، المقام داخل أحد الفنادق الكوبرى في مصر.

وكان النجمين حسين فهمي وهنا شيحة أول الحضور على السجادة الحمراء لحفل تسليم جوائز Golden Globes الذي ستشهد فعالياته تكري العديد من رموز الفن.

ويعد حفل توزيع جوائز Golden Globes، المعروف بـ«حفلة السنوي في هوليوود»، واحدا من أبرز المناسبات الفنية العالمية، إذ تشهد فعالياته تكريم المتميزين في مجالي السينما والتلفزيون منذ انطلاقه عام 1944، فضلا عن أنه يجمع نخبة من المبدعين، حيث يتم تكريم الإنجازات البارزة في صناعة الترفيه في هذه الأمسية الاستثنائية التي ستقام بالقاهرة.

ومن المقرر أن يتسلم كل من النجمين حسين فهمي ويسرا خلال فعاليات حفل توزيع جوائز جولدن جلوب، جائزة عمر الشريف تقديرا لمشوارهما الفني في إثراء السينما العربية ودورهما الفاعل في تطوير صناعة الترفيه والإنتاج الفني في منطقة الشرق الأوسط.

إطلاق اسم عمر الشريف على جوائز جولدن جلوب لعام 2024 لهذا السبب

وجاءت الجائزة تحمل اسم الفنان «عمر الشريف» تكريمًا لاسمه فهو أحد أعظم نجوم السينما العربية وأول ممثل مصري يفوز بجائزة جولدن جلوب، وتأتي هذه الجائزة لتسليط الضوء على التأثير الإيجابي والقيم الفنية التي يتركها المبدعون العرب في المشهد السينمائي العالمي.