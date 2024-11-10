مشاهير العرب - «مغامرات ماتتفوتش».. watch it تروج لـ فيلم «أولاد حريم كريم» (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 01:52 مساءً - روجت منصة watch it، لفيلم «أولاد حريم كريم» بطولة النجمم مصطفى قمر، والمقرر عرضه في 15 من نوفمبر الجاري، عبر شاشتها.

ونشرت watch it، مجموعة صور من كواليس العمل، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» وعلقت عليها: «حكاية كريم وأصحابه لسه مكملة وراجعين بحكايات ومغامرات ماتتفوتش، انتظروا فيلم أولاد حريم كريم يُعرض ابتداءً من 15 نوفمبر على WATCHIT».

تفاصيل فيلم أولاد حريم كريم

ويشهد الجزء الثاني من الفيلم، انتهاء مصير عدد من الشخصيات، وبينها شخصية «جيجي» زوجة «كريم الحسيني» التي قدمتها الفنانة ياسمين عبد العزيز في الجزء الأول، بعد أن أصبح «كريم» أرمل، أما شخصية «ماجد» التي جسدها الراحل طلعت زكريا، فانتهت في الجزء الجديد باالانفصال عن زوجته «هالة رفعت» والسفر خارج مصر.

أبطال فيلم أولاد حريم كريم

ويشارك في الجزء الثاني من فيلم أولاد حريم كريم، العديد من نجوم الجزء الأول أبرزهم: مصطفى قمر، علا غانم، خالد سرحان، داليا البحيري وبسمة، بجانب عدد من الأبطال الجدد، وبينهم تيام قمر، بشرى، عمرو عبد الجليل ورنا رئيس.