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وزير الثقافة يتفقد التجهيزات الجارية لافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي ومتحف الفن الحديث - أخبار كلمتك

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وزير الثقافة يتفقد التجهيزات الجارية لافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي ومتحف الفن الحديث - أخبار كلمتك

وزير الثقافة يتفقد التجهيزات الجارية لافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي ومتحف الفن الحديث - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 01:51 مساءً -  قام الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بجولة تفقدية بساحة دار الأوبرا المصرية للوقوف على التجهيزات الجارية لافتتاح الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المقرر انطلاقه في 13 نوفمبر الجاري على مسرح الأوبرا الكبير.

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 وخلال الجولة، شدد وزير الثقافة على ضرورة تسريع وتيرة العمل لضمان الانتهاء من كافة الاستعدادات للمهرجان على أعلى مستوى بما يليق بمكانة مصر، ويعكس أهمية مهرجانها السينمائي الدولي، الذي يُعتبر الأكبر في الوطن العربي والشرق الأوسط.

وأكد الدكتور هنو، أن وزارة الثقافة لا تدخر جهدًا في تقديم كافة سُبل الدعم لضمان خروج هذه الدورة من المهرجان بصورة مشرفة تليق بمصر وضيوفها من جميع أنحاء العالم.

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 كما شملت الجولة التفقدية، زيارته لمتحف الفن الحديث، حيث أشاد الوزير بسيناريو العرض المتحفي الجديد للأعمال الفنية، مشددًا على أهمية استكمال الأعمال المتبقية في المتحف لضمان جاهزيته لاستقبال الزوار من مختلف الأعمار في أقرب وقت.

 

وفي إطار الجولة، زار الدكتور أحمد فؤاد هنو، المقر القديم للمركز القومي للترجمة، حيث تفقد أدواره المختلفة، ومنفذ البيع الخاص بالمركز.

 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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