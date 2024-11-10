الحل العرض على لجنة تحقيق، ماجدة خير الله تعلق على أزمة فيلم الهوى سلطان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 02:25 مساءً - علقت الناقدة الفنية ماجدة خيرالله، على الأزمة المثارة بشأن فيلم الهوى سلطان بعد اتهامات بسرقة فكرة العمل.

تفاصيل أزمة فيلم الهوى سلطان

وقالت ماجدة خير الله في تصريح خاص لكلمتك:" الحل العرض على لجنة تحقيق في نقابة السينمائيين للبحث في أي الإثنين صاحب الحق ومن المدعي.

فيلم البريء

وفي السياق ذاته كان قد علق الناقد الفني طارق الشناوي، على أزمة فيلم “الهوى سلطان”، والذي يقوم ببطولته أحمد داود ومنة شلبي، وذلك بعد اتهام مؤلفة العمل بسرقة فكرة الفيلم.

وقال طارق الشناوي في تصريح خاص لـ “كلمتك”: هذا اتهام دائم بيحصل دايما، لمَّا عمل فني بينجح الخط العام للفكرة مفيش فيه خصوصية، ممكن أي حد يعتقد أنه صاحب الفكرة، وهذا حصل من قبل في فيلم "البريء"، وده من أبرز النماذج، وأيضًا فيلم “النوم في العسل” لوحيد حامد، وقتها طلع مؤلف روائي شهير قال ده أخدها من رواية ليا، فهذا ليس جديدا.

بدأت الأزمة حينما اتهمت المؤلفة هبة يسري بسرقة فكرة فيلم “الهوى سلطان” من المؤلفة رشا عزت، والتي قالت ذلك عبر حسابها على “فيس بوك”.

رشا عزت تهاجم مؤلفة الهوى سلطان

وقالت رشا عزت موجهة حديثها إلى هبة يسري مؤلفة “الهوى سلطان”: "بقولها لك قدام الناس كلها أهو؛ أنا مش مسامحاكي".

وكتبت رشا عزت: “في سبتمبر عام 2017 قمت بكتابة معالجة فيلم روائي طويل بعنوان (حبي الأول)، وده كان اسم مؤقت للفيلم، ومثبت عندي على الإيميلات والواتس آب بالتواريخ المراسلات للمخرجين والمنتجين في رحلة البحث عن انتاج من حينها وحتى أشهر قريبة”.

وتابعت رشا عزت: “كان المورال بتاعي، إن الحب ممكن يكون قريب منك جدا وانت مش شايفه ولا واخد بالك منه لأنك مسميه أي اسم تاني (صداقة، عشرة، جيرة، أخوة.… إلخ)، مش شايفه مع إنه ممكن يبقى قريب منك جدا، وده لأنك ملبسه أمبريلا ”مظلة" مختلفة في المسمى".

وأضافت: “يوم الخميس 7 نوفمبر الحالي، دخلت السينما عشان أشوف فيلم “الهوى سلطان”، وده لأني بنتظر أي فيلم جديد ينزل السينما وبجري عشان أشوفه، وكنت متحمسة جدا لأني بحب منة شلبي وبشوف كل أعمالها، ولكن تفاجأت بأن الفيلم بكامله (بأكد تاني بكامله) مسروق من قصة فيلمي "حبي الأول"، بكل التفاصيل.. مع اختلاف اللوكيشن والحوار، عندي في قصتي كنت مسكنة البطل والبطلة في نفس العمارة في شقتين فوق بعض”.



وأكدت رشا عزت: "بدون مبالغة لو ذكرت التفاصيل اللي عندي في قصتي وأوجه التطابق بينها وبين اللي شُفته في فيلم الهوى سلطان، التطابق هيتجاوز الـ 70%، الفكرة والقصة وكل الأحداث الرئيسية بتفاصيل ما سيحدث مع الأبطال مسروقين من قصتي (حبي الأول).

وشددت على أنها حاولت على مدار يومين التواصل مع مؤلفة ومخرجة فيلم “الهوى سلطان”، لكنها لم ترد على تليفوناتي، مع إني بعتلها رسالة على الواتس وعرَّفتها بنفسي وطلبت إني أكلمها ضروري، ورجعت بعدها اتصلت بيها تاني مرتين ولم ترد.

تابعت: هذا البوست ده فقط من أجلي أنا ومن أجل حقي في الدفاع عن شغلي، وليس من أجل أي شيء آخر.

واختتمت رشا عزت: من الصعب أن يحدث معك كل هذا الانتهاك والسرقة لإبداعك وشغلك ومتقولش... مع إن لو كانت مؤلفة الفيلم ردت عليا وأوجدت لي تفسير لما حدث ربما كنت سكتّ وسامحت، لكن سرقة وتجاهل (……) شيء مؤلم أجبرني على الكتابة هنا أمام الناس.

المؤلفة هبة يسري ترد على اتهامات سرقتها لفكرة “الهوى سلطان”

في هذا السياق، ردت المؤلفة هبة يسري، علي اتهامات سرقتها لفكرة فيلم "الهوى سلطان"، وقالت: "طب قسمًا بالله، ورحمة أبويا في تربته أنا ما أعرف رشا الجزار دي، ولا قريت أي ورق، والفيلم ده فكرته عندي من تانية معهد سينما، وفي نسخ منه مكتوبة من زمان جدا، وعند ماريان خوري في المكتب ولو لسه الأفكار موجودة هتبقي في المعهد، واتطورت على مدار سنين، وبجد ده ظلم بين ومحاولة لسرقة فرحتنا بالفيلم غير مسموح بيها تماما، ودول اللي باقي من الورق قبل ما أرمي كم الورق اللي كتبته على مدار سنين، وعموما اللي شاف سابع جار، وشاف الفيلم ممكن يقارن.. هاتوا خبير خطوط بقى ولا جهاز كشف الكدب”.

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