مشاهير العرب - موعدومكان عزاء حمدي الرملي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 03:56 مساءً - حمدي الرملي.. تستقبل أسرة الفنان الراحل حمدي الرملي مساء اليوم الأحد واجب العزاء، حسبما أعلن ابن شقيقته عبر حسابه على فيسبوك.

وأشار إيهاب الرملى، إلى أن عزاء خاله الفنان حمدي الرملي سيكون مساء اليوم الأحد بعد صلاة المغرب، في مسجد الخلفاء الراشدين بالجيزة، أمام نادى نقابة المهن التمثيلية.

وفاة الفنان حمدي الرملي

وأعلن إيهاب الرملي، ابن شقيقه الفنان الراحل حمدي الرملي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، نبأ وفاة خاله حمدي الرملي، وكتب في منشور: «البقاء لله توفي إلى رحمة الله خالي حمدي الرملي أرجو الدعاء له بالمغفرة وقراءة الفاتحة».

آخر كلمات الفنان حمدي الرملي

ترك الفنان الراحل حمدي الرملي، وصية قبل وفاته على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: «حقيقة مؤلمة.. الأموات محبوسون في قبورهم.. نادمون على ما فرطوا.. والأحياء في الدنيا يقتتلون على ما ندم عليه أهل القبور.. فلا هؤلاء يرجعون.. ولا هؤلاء يعتبرون.. اللهم أيقظنا من غفلتنا»، وعلق على الصورة، قائلًا: «رب لا تقبضنى إليك إلا وأنت راض عنى».

آخر أعمال الفنان حمدى الرملى

وكان آخر أعمال الفنان حمدي الرملي مشاركته في مسلسل «فراولة»، الذي تم عرضه في السباق الرمضان الماضي 2024، وحقق العمل نجاح جماهيري كبير.

وشارك في بطولة المسلسل عدد من نجوم الفن أبرزهم: نيللي كريم، شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبد العظيم، دنيا سامي، توني ماهر، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج محمد علي، وكانت تدور الأحداث في إطار كوميدي.