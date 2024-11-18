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مروة صبري تحتفل بعيد ميلادها - أخبار كلمتك

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مروة صبري تحتفل بعيد ميلادها - أخبار كلمتك

مروة صبري تحتفل بعيد ميلادها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 08:18 مساءً - احتفلت الإعلامية مروة صبري بعيد ميلادها، وشاركت شقيقتها النجمة عبير صبري جمهورها عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام جلسة تصوير مروة صبري في عيد ميلادها.

في هذا السياق، حرصت عبير صبري على تهنئة شقيقتها مروة صبري بعيد ميلادها، وكتبت في التعليق على الصور: "كل سنة وانتي طيبة يامرموري ياحببيتي وأختي وبنتي كل سنة وانتي ناجحة ومكسرة الدنيا وبكل صحة ونجاح وسعادة ورضا وربنا يديكي كل حاجة حلوة تسعدك وتفرحك وكل اللي بتتمنيه".

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وردت مروة صبري على تهنئة شقيقتها قائلة: "بحبك اوى اوى ومليش غيرك ومبحبش حد ف الدنيا قد ما بحبك يا اختى وامى التانية وصاحبتى وحبيبتى، ربنا يخليكى ليا يارب وافضل مطلعه عينك العمر كله".

 

يذكر أن الإعلامية مروة صبري دافعت مؤخرا عن الفنانة أسماء جلال، بعد حملة الهجوم التي تعرضت لها على السوشيال ميديا مؤخرا، وقيامها بإغلاق صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

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وقالت مروة صبري خلال تقديمها برنامج "قعدة ستات" المذاع عبر قناة ألفا: "من أسبوعين من ساعة مهرجان الجونة والدنيا مقلوبة على أسماء جلال، والسوشيال ميديا مش بتعمل حاجة غير إنها تنزل صور لأسماء جلال وتنتقدها".

 

وأضافت: "الست كانت لابسة عادي، ممكن يكون الفستان مفتوح شوية ولكن فنانات كتير بتلبس فساتين كده على الريد كاربت وده مهرجان".

 

وتابعت مروة صبري: "الناس بدأت تقول أصلها كانت محجبة وطلعوا صورها بالحجاب، إيه المشكلة؟ دي حاجة بينها وبين ربنا، هل ده معناه أهاجمها على السوشيال ميديا؟ من الواضح إن في لجان إلكترونية وحملة ممنهجة معمولة لأسماء جلال، في الأول كانت لصالحها وتحولت ضدها بشكل شخصي، وفوجئنا إنها قفلت حسابها على إنستجرام".

 

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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