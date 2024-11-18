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محمود حميدة يكشف سبب اعتذاره مبدئيا عن مسلسل "موعد مع الماضي" قبل المشاركة فيه - أخبار كلمتك

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محمود حميدة يكشف سبب اعتذاره مبدئيا عن مسلسل "موعد مع الماضي" قبل المشاركة فيه - أخبار كلمتك

محمود حميدة يكشف سبب اعتذاره مبدئيا عن مسلسل "موعد مع الماضي" قبل المشاركة فيه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 08:01 مساءً - قال الفنان محمود حميدة أنه عندما عُرض عليه المشاركة في مسلسل “موعد مع الماضي” لم يعلم أنه مأخوذ من مسلسل مكسيكي تم إنتاجه وعرضه من قبل، لذلك وافق عندما قرأ السيناريو، وتعاقد بالفعل على المشاركة في بطولة المسلسل مع الشركة المنتجة.

وأضاف حميدة خلال المؤتمر الصحفي للمسلسل أنه قبل التصوير بأيام قليلة فوجئ بأن المسلسل “فورمات” عالمية وهذا ما أزعجه في بداية الأمر، لأنه لا يحب تجسيد شخصية جسدها ممثل قبله 

وأوضح حميدة أنه بعدها اقتنع بفكرة المخرج السدير مسعود، أن سيناريو المسلسل قد تم إجراء تعديلات عليه بما يتناسب مع طبيعة المشاهد العربي، كما أنه فرصة جيدة لتجسيد القضية التي يناقشها المسلسل بالهوية العربية، وهذا ما غير فكرته حول المسلسلات المأخوذة عن أعمال أجنبية

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مسلسل موعد مع الماضي 

تدور أحداث مسلسل موعد مع الماضي الذي يمتد على ثماني حلقات، في مصر؛ حيث يخوض يحيى رحلة محفوفة بالمخاطر لكشف الحقيقة وراء مقتل شقيقته نادية، ومع تصاعد الأحداث، تصبح كل الشخصيات مشبوهة، ولا شيء يبدو كما هو، هل تظهر الحقيقة أم تظل الأسرار مدفونة؟

"موعد مع الماضي" ليس مجرد رحلة لكشف لغز جريمة، بل هو غوص في أعماق البشر، حيث تختلط الحقيقة بالخداع، ويصبح كل قرار نقطة تحوّل. 

المسلسل من إنتاج محمد مشيش، وإخراج السدير مسعود، وكتابة محمد المصري، ويضم مجموعة من النجوم، بينهم آسر ياسين (يحيى)، محمود حميدة (ياسين)، شريف سلامة (علي)، شيرين رضا (سوسن)، ركين سعد (ليلى)، محمد ثروت (فتلة)، محمد علاء (خالد)، تامر نبيل (شريف) وهدى المفتي (نادية) إلى جانب النجمة صبا مبارك (منى).  

ويعرض المسلسل في تمام الساعة السادسة مساءً، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج السدير مسعود.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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