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مشاهير العرب - قبل عرضه بـ«القاهرة السينمائي».. طرح البوستر الرسمي لفيلم «In Camera» لـ أمير المصري - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - قبل عرضه بـ«القاهرة السينمائي».. طرح البوستر الرسمي لفيلم «In Camera» لـ أمير المصري - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - قبل عرضه بـ«القاهرة السينمائي».. طرح البوستر الرسمي لفيلم «In Camera» لـ أمير المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 03:56 مساءً - طرح البوستر والإعلان الرسمي للفيلم البريطاني «In Camera» بطولة النجم أمير المصري، والذي من المقرر مشاركته في قسم عروض خاصة، بمهرجان القاهرة السينمائي في نسخته الـ 45، التي تنطلق يوم الأربعاء المقبل.

فيلم In Camera

تدور أحداث فيلم In Camera حول ممثل شاب يمر بسلسلة من تجارب التمثيل الفاشلة، باحثاً عن فرصة لتحقيق حلمه، لكنه يواجه رفضاً مستمراً، مما يدفعه لخوض رحلة لاكتشاف دوره الجديد في الحياة. الفيلم من تأليف وإخراج نقاش خالد في أولى تجاربه الإخراجية، ويشارك في بطولته إلى جانب أمير المصري كل من نبهان رضوان، روري فليك بيرن.

يذكر أن أمير المصري قد حصد ردود أفعال إيجابية وإشادات نقدية عن دوره في الفيلم البريطاني In Camera الذي كان العرض الأول له في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي بدورته ال٥٧ ضمن مسابقة Proxima كما شارك الفيلم في مهرجان لندن السينمائي ضمن مسابقة Sutherland.

كما أكد الناقد جاي لودج بمجلة فرايتي "علي مستوي النص، ربما يحتوي فيلم In Camera علي كثير من الأفكار الجذابة وبعضها يمنح مساحة من التنفس أكثر من البعض الآخر، ومن الخطوط الناجحة الرائع أمير المصري الذي يظهر كشريك ثالث في المسكن مع عدن وبو، والذي حقق التوازن بين التباهي بالذات والثقة الزائدة مع حرصه وانتباهه لكل التفاصيل في دور (كونراد) مصمم الأزياء المعتد بنفسه".

وكتبت الناقدة ايلينا لازيتش بموقع Cineuropa " أمير المصري قدم دوراً مذهلا علي الرغم من أنه يقدم شخصية تقليدية في الفيلم والذي يظهر بدور( كونراد) كرفيق ثالث في السكن لأبطال الفيلم والذي يعمل كمصمم الأزياء فيستعرض الشخصية المصطنعة التي تهتم بطلب الطعام طوال الوقت كأسلوب حياة والتي ترمز لشئ ما أكثر من مجرد طعام، فهو يمثل كل شيء بطل القصة عدن لا يملكها وخاصه في علاقته مع صديقه الآخر في الغرفة"

وقال الناقد بن نيكلسون بمجلة VERDICT " أمير المصري ممتاز بدور (كونراد) الشخصية سلسة الكلام التي تعمل في مجال الموضة، الكاريزما السهلة والثراء الواضح الـذي يلقي بارتياح شديد في عالم عدن"

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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