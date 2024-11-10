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عدد حلقات مسلسل نقطة سودة وموعد عرضه - أخبار كلمتك

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عدد حلقات مسلسل نقطة سودة وموعد عرضه - أخبار كلمتك

عدد حلقات مسلسل نقطة سودة وموعد عرضه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 08:14 صباحاً - ينتظر عشاق الدراما عملا جديدا ينضم إلى قائمة الأعمال المفضلة إليهم وهو مسلسل نقطة سودة الذي سينطلق عرضه قريبا.

ويبحث الجمهور عن كل التفاصيل التي تخص هذا المسلسل الجديد خاصة عدد حلقات مسلسل نقطة سودة.

عدد حلقات مسلسل نقطة سودة

وينتمي مسلسل نقطة سودة إلى عالم المسلسلات الطويلة، حيث إن عدد حلقات مسلسل نقطة سودة يبلغ ٥٠ حلقة.

 يشارك في مسلسل “نقطة سودة” نخبة من الفنانين، على رأسهم: أحمد فهمي، أحمد مجدي، أحمد بدير، سماح أنور، وفاء عامر، نضال الشافعي، ناهد رشدي، ناهد السباعي، سارة سلامة، هدى الإتربي، أحمد خالد صالح، تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف أمين جمال، وإخراج محمد أسامة.

موعد عرض مسلسل نقطة سودة على MBC مصر وشاهد 

ومن المقرر عرض مسلسل نقطة سودة على قناة mbc مصر ابتداء من يوم الثلاثاء ١٢ نوفمبر، في تمام الساعة ٩ مساء بتوقيت القاهرة، كما ستعرض الحلقات أيضا على منصة شاهد ابتداء من الاثنين ١١ نوفمبر في تمام الساعة ١٢ صباحا.

شخصيات أبطال مسلسل نقطة سودة

 وتدور أحداث العمل حول عائلة السيوفي، وتقدم الفنانة ناهد السباعي في المسلسل شخصية منال السيوفي، وتسعى خلال أحداث المسلسل للانتقام وتشعر دومًا أنه لا يوجد أحد يحبها خاصة والدتها وشقيقها الذي يقسو عليها، أما أحمد فهمي فيقدم شخصية عمر السيوفي، ويقدم الفنان أحمد بدير شخصية مختار السيوفي الذي يواجه العديد من التحديات للحفاظ على عائلته وشركته من شقيقه فريد الذي يتصف بالتهور. 

أما سماح أنور فتجسد شخصية سميرة وهي تسعى للانتقام من مختار الذي يجسد شخصيته الفنان “أحمد بدير”، ويقدم نضال الشافعي شخصية صلاح الذي يسعى لاكتساب حب الجميع كما أنه يتمنى أن تتدمر عائلة السيوفي التي ينتمي لها عمر “أحمد فهمي” ومنال “ناهد السباعي”، بينما تقدم الفنانة سارة سلامة شخصية فيروز منتصر وهي شخصية طموحة ومتطلعة، أما أحمد مجدي فيقدم شخصية علي السيوفي وهو شخصية جبانة تخشى المواجهة ولكنه مع الوقت يتحول.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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