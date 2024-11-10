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أول صور من الجزء الثالث لفيلم Avatar - أخبار كلمتك

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أول صور من الجزء الثالث لفيلم Avatar - أخبار كلمتك

أول صور من الجزء الثالث لفيلم Avatar - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 07:08 صباحاً - AVATAR، أعطى المخرج الشهير جيمس كاميرون، جمهور سلسلة أفلام AVATAR، أول نظرة رسمية على فيلم AVATAR: FIRE AND ASH، والذي يعد الجزء الثالث من السلسلة الشهيرة.

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وكشف المخرج 'جيمس كاميرون'، سبب تسمية الفيلم القادم، من سلسلة Avatar، باسم Avatar: Fire and Ash.

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وقال كاميرون في تصريحات صحفية: "يمكن أن تمثل النار الكراهية، والعنف، وسوء استخدام السلطة، ويمثل الرماد آثار، كل ذلك وهو الحزن والاضطرار إلى العيش مع ما فعلته.. من هنا جاء اختيار الاسم".

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كما ذكر كاميرون، أن فيلم Avatar: Fire and Ash، سيعرض  في صالات السينما بتاريخ 19 ديسمبر 2025.

جيمس كاميرون: لدي أفكار لجزء سادس وسابع من Avatar

وكشف المخرج الشهير، جيمس كاميرون في تصريح جديد، أنه يملك أفكار لجزء سادس، وسابع، من أفلام الخيال العلمي، Avatar.

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وأكد كاميرون، أن سلسلة Avatar، ستستمر حتى الجزء الخامس، مشيرا إلي أن السبب الوحيد الذي سيؤدي لإلغاء الجزء الرابع والخامس من سلسلة الأفلام الشهيرة، هو فشل الجزء الثالث في تحقيق الإيرادات على مستوى شباك التذاكر.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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