البداية بالحصري والختام مع الفشني، خريطة تلاوات إذاعة القرآن الكريم اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 05:31 صباحاً - الأحد 10/نوفمبر/2024 - 05:15 ص 11/10/2024 5:15:42 AM

تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم الأحد عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر كلمتك الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:

40: 6 (ص) تلاوة للشيخ / محمود خليل الحصري وما تيسر من سورتى عبس والتكوير 10ق

00: 7 (ص) تلاوة للشيخ / محمد رفعت وما تيسر من سورة طه 30ق

00: 8 (ص) تلاوة للشيخ / عبد العظيم زاهر وما تيسر من سورتى الزمر- غافر 30 ق

44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ / أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورة يوسف 15 ق

45: 10(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / أحمد السيد الغيطانى وما تيسر من سورة النحل 15ق

05: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / عبدالعزيز على فرج وماتيسر من سورة المائدة 30ق

44: 11(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / عبد العزيز حربى وما تيسر من سورتى الفرقان والشمس 30ق

50: 12(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / أحمد عوض أبو فيوض وما تيسر من سورة البقرة 30ق

30: 13(قرآن بعدالظهر) تلاوة للشيخ /هاشم هيبة وما تيسر من سورة التوبة 15ق

أما الختمة المجودة

تقدمة التلاوة د/محمد عبدالمنعم القيعى 5ق الساعة 14:45

مصحف مجود للشيخ / مصطفى إسماعيل من سورتى الفرقان - الشعراء 28ق

17:06( قرآن بعدالمغرب) تلاوة للشيخ / محمود حسين منصور وما تيسر من سورة القصص 30ق

18:26( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ /راغب مصطفى غلوش وما تيسر من سورة الحجر 30ق

19:01( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ /عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سورة الواقعة 20ق

19:31( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ /فتحى المليجى وما تيسر من سورة آل عمران 30ق

22:15( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ /إسماعيل حلمى حجاب وما تيسر من سورة الأنبياء 30ق

17: 11 مساءً (قرآن السهرة) للشيخ / طه الفشنى وما تيسر من سورتى القمر - الرحمن 42ق

15: 24 (مساءً) للشيخ / محمد أحمد شبيب وما تيسر من سورة إبراهيم 44ق

01:35(بعد منتصف الليل) للشيخ / أحمد عبد الشافى الكحلى وما تيسر من سورة فاطر 15ق

03:29 (بعد منتصف الليل) للشيخ / محمود عبد الحكم وما تيسر من سورة الأعراف 30ق

05:18 (بعد الفجر ) للشيخ / على سليم وما تيسر من سورة إبراهيم 15ق

05:36 (بعد الفجر ) للشيخ / عبدالله عبد الرازق هندى وما تيسر من سورة الإنسان 15ق

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