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الرئيسية عالم الفن والمشاهير

هبة يسري ترد على أنباء سرقتها لقصة فيلم الهوى سلطان - أخبار كلمتك

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هبة يسري ترد على أنباء سرقتها لقصة فيلم الهوى سلطان - أخبار كلمتك

هبة يسري ترد على أنباء سرقتها لقصة فيلم الهوى سلطان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 04:13 صباحاً - علقت الكاتبة والمخرجة هبة يسري، على أنباء سرقتها لنص وقصة فيلم الرومانسية المعنون بـ «الهوى سلطان».

وقالت يسري عبر حسابها الشخصي: “طب قسمآ بالله، ورحمة أبويا في تربته أنا ما أعرف رشا الجزار دي ولا قريت أي ورق والفيلم ده فكرته عندي من تانية معهد سينما، وفي نسخ منه مكتوبة من زمان جدا، وعند ماريان خوري في المكتب ولو لسه الأفكار موجودة هتبقي في المعهد، واتطورت على مدار سنين وبجد ده ظلم بين ومحاولة لسرقة فرحتنا بالفيلم غير مسموح بيها تماما، ودول اللي باقي من الورق قبل ما أرمي كم الورق اللي كتبته على مدار سنين وعموما اللي شاف سابع جار وشاف الفيلم ممكن يقارن هاتوا خبير خطوط بقي ولا جهاز كشف الكدب”.

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وكانت قد اتهمت المؤلفة رشا عزت، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، هبة يسري مؤلفة فيلم "الهوى سلطان"، بسرقة العمل منها، قائلة: "إلى هبة يسري مؤلفة "الهوى سلطان"، بقولهالك قدام الناس كلها أهو أنا مش مسمحاكي".

وكتبت رشا عزت: “في سبتمبر عام 2017 قمت بكتابة معالجة فيلم روائي طويل بعنوان (حبي الأول)، ودا كان اسم مؤقت للفيلم، ومثبت عندي على الإيميلات والواتس آب بالتواريخ المراسلات للمخرجين والمنتجين في رحلة البحث عن إنتاج من حينها وحتى أشهر قريبة”.
 

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وتابعت:"كان المورال بتاعي، إن الحب ممكن يكون قريب منك جدا وأنت مش شايفة ولا واخد بالك منه لانك مسميه أي اسم تاني (صداقة، عشرة، جيرة، أخوة...  إلخ)، مش شايفة مع إنه ممكن يبقي قريب منك جدا، ودا لأنك ملبسة امبرله مختلفة في المسمى".

وأضافت: “يوم الخميس 7 نوفمبر الحالي، دخلت السينما عشان اشوف فيلم (الهوي سلطان)، ودا لأني بنتظر أي فيلم جديد ينزل السينما وبجري عشان اشوفه، وكنت متحمسة جدا لأني بحب منة شلبي وبشوف كل أعمالها، ولكن تفاجأت بأن الفيلم كاملة (بأكد تاني كاملة) مسروقة من قصة فيلمي (حبي الاول)، بكل التفاصيل.. مع اختلاف اللوكيشن والحوار، عندي في قصتي كنت مسكنة البطل والبطلة في نفس العمارة في شقتين فوق بعض”.
 

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وأكدت: "بدون مبالغة لو ذكرت التفاصيل اللي عندي في قصتي وأوجه التطابق بينها وبين اللي شوفته في فيلم الهوى سلطان، التطابق هيتجاوز الـ 70%، الفكرة والقصة وكل الأحداث الرئيسية بتفاصيل ما سيحدث مع الأبطال مسروقين من قصتي (حبي الأول).

وشددت على أنها حاولت على مدار يومين اتواصل مع مؤلفة ومخرجة فيلم (الهوي سلطان)، لكنها لم ترد على تليفوناتي، مع اني بعتلها رسالة على الواتس وعرفتها بنفسي وطلبت اني اكلمها ضروري، ورجعت بعدها اتصلت بيها تاني مرتين ولم ترد،.

تابعت: هذا البوست دا فقط من أجلي أنا ومن أجل حقي في الدفاع عن شغلي، وليس من أجل أي شيء آخر.

واختتمت: أنه من الصعب أن يحدث معك كل هذا الانتهاك والسرقة لإبداعك وشغلك ومتقولش... مع ان لو كانت مؤلفة الفيلم ردت عليا وأوجدتلي تفسير لما حدث ربما كنت سكت وسامحت، لكن سرقة وتجاهل وقح شيء مؤلم أجبرني على الكتابة هنا أمام الناس.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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