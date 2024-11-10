وفاة الدكتور عبد الوهاب عبد الحافظ رئيس مجمع اللغة العربية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 10:42 صباحاً - رحل عن عالمنا اليوم الدكتور عبد الوهاب عبد الحافظ عالم الأحياء، ورئيس مجمع اللغة العربية.

وأعلن أحمد عبد الوهاب عن وفاة والده صباح اليوم من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وكتب "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل الى جوار ربه أبى الغالى، د. عبد الوهاب عبد الحافظ.

اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واغسله من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد. اللهم آمين".

وأكد نجل الدكتور عبد الوهاب عبد الحافظ أن الجنازة ستكون بعد صلاة الظهر فى مدافن العائلة، مدافن الغفير، بجوار مسجد أبو المكارم، صلاح سالم، من أمام كوبرى الفردوس، ولكنه لم يحدد مكان العزاء بعد.

وفاة الدكتور عبد الوهاب عبد الحافظ

الدكتور عبدالوهاب عبدالحافظ، صاحب مسيرة علمية حافلة بالعطاء والإنجاز؛ فهو ميكروبيولوجي زراعيّ، وقد وُلد الدكتور عبد الوهاب محمد عبد الحافظ بمحافظة الدقهلية عام 1937م، وأتم تعليمه قبل الجامعي بمدينة المنصورة، ثم التحق بكلية الزراعة بجامعة عين شمس عام 1959م، وبعد تخرجه عُيِّن معيدًا بقسم الميكروبولوجيا الزراعية بكلية الزراعة، وحصل على الماجستير في الميكروبيولوجيا الزراعية عام 1962م، ثم الدكتوراه في التخصص نفسه عام 1966م، فعيِّن مدرسًا بالكلية، ثم أستاذًا مساعدًا من 1972م، فأستاذًا في عام 1977م. بعد ذلك عمل وكيلًا لكلية الزراعة للدراسات العليا من عام 1985 حتى 1987م، ثم عميدًا للكلية حتى عام 1992م، ثم رئيسًا لجامعة عين شمس من عام 1992 حتى 1997م، ثم أستاذًا متفرغًا حتى الآن.

أشرف الدكتور عبد الوهاب عبد الحافظ على أكثر من ستين رسالة ماجستير ودكتوراه في جامعة عين شمس وعدد من الجامعات المصرية.

كما أشرف على تطوير شعبة الميكروبولوجيا بكلية العلوم- جامعة الملك عبد العزيز بجدة 1980 حتى 1985م، وأشرف على عدد من طلاب الدراسات العليا بجامعة الملك عبد العزيز بجدة وحصل عدد منهم على درجة الماجستير.

كما أنه عضو مجلس أكاديمية البحث العلمي 1992-1997 ثم من 2004-2008م، وعضو المجلس الأعلى للجامعات كرئيس لجامعة عين شمس 1992-1997م، وعضو المجلس من الخارج 2003-2007م، وعضو مجلس الغذاء والزراعة بالأكاديمية، وعضو هيئة مكتب مجلس الأغذية والزراعة بالأكاديمية، ورئيس شعبة الميكروبولوجيا التطبيقية بالأكاديمية، وعضو لجنة التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية – وزارة البحث العلمي والأكاديمية.

ونقدم لكم من خلال موقع "كلمتك"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.