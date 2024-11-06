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مشاهير العرب - موعد عرض مسلسل «موعد مع الماضي» لـ آسر ياسين على نتفليكس - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - موعد عرض مسلسل «موعد مع الماضي» لـ آسر ياسين على نتفليكس - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد عرض مسلسل «موعد مع الماضي» لـ آسر ياسين على نتفليكس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 12:56 مساءً - أعلنت منصة نتفليكس عن موعد عرض مسلسل «موعد مع الماضي» بطولة النجم آسر ياسين.

وشاركت منصة نتفليكس، فيديو ترويجيا للعمل، عبر صفحتها الرسمية على موفع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» وعلقت عليه قائلة: «مو دائمًا اللي شايفينه هو الحقيقة، مسلسل موعد مع الماضي يُعرض 6 ديسمبر حصريًا على نتفليكس».

أبطال مسلسل موعد مع الماضي

يضم مسلسل موعد مع الماضي، في بطولته عدد كبير من النجوم، أبرزهم، أسر ياسين، الفنان محمود حميدة، شريف سلامة، شيرين رضا، سوسن بدر، ركين سعد، محمد ثروت، محمد علاء، هدى المفتي، صبا مبارك.

تفاصيل مسلسل موعد مع الماضي

تدور أحداث مسلسل موعد مع الماضي، حول مناقشة الاضطرابات الأسرية التي قد تحدث في بعض العائلات، التي يواجهها «يحيى»، الذي تنهار حياته عقب مقتل أخته «نادية»، بعد اتهامه زورًا بارتكاب جريمة قتلها وبقائه لمدة خمسة عشر عامًا خلف القضبان.

تشتعل في صدر «يحيى»، رغبة عارمة في الانتقام بعد إطلاق سراحه، فهو لن يتورّع عن فعل المستحيل في سبيل العثور على قاتل «نادية» الحقيقي، وتشهد عودته فتح الجروح العائلية القديمة، إذ تُكشَف الأسرار الدفينة منذ سنين طوال ويؤكد الواقع أن الحقيقة لا تبقى خفيّة للأبد.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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