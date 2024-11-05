شوبير يكشف قائمة هاني أبو ريدة في انتخابات اتحاد الكرة المصري - أخبار كلمتك

شوبير يكشف قائمة هاني أبو ريدة في انتخابات اتحاد الكرة المصري - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:41 - وفاة شقيقة شيخ الأزهر الكبرى عن عمر ناهز 90 عامًا - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:41 - وفاة شقيقة شيخ الأزهر الكبرى عن عمر ناهز 90 عامًا - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:41 - الأخضر بكام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:41 - الأخضر بكام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 13 - 11 - 2024 - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 13 - 11 - 2024 - أخبار كلمتك

حال إدانتها، هذا ما تفعله نقابة الأطباء مع طبيبة كفر الدوار وسام شعيب - أخبار كلمتك

حال إدانتها، هذا ما تفعله نقابة الأطباء مع طبيبة كفر الدوار وسام شعيب - أخبار كلمتك

وفاة شاب بحادث مروري مروع في عدن الليلة - أخبار كلمتك

وفاة شاب بحادث مروري مروع في عدن الليلة - أخبار كلمتك

نجاة عامل بالكهرباء من الموت عقب تعرضه لصعقة كهربائية بعدن - أخبار كلمتك

نجاة عامل بالكهرباء من الموت عقب تعرضه لصعقة كهربائية بعدن - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:25 - بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:25 - بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

رسميا، مؤمن سليمان مديرا فنيا للأهلي الليبي - أخبار كلمتك

رسميا، مؤمن سليمان مديرا فنيا للأهلي الليبي - أخبار كلمتك

اول تعليق سعودي على استهداف الحوثيين البوارج الامريكية والكشف عن قدرة اصطياد قيادات صنعاء - أخبار كلمتك

اول تعليق سعودي على استهداف الحوثيين البوارج الامريكية والكشف عن قدرة اصطياد قيادات صنعاء - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

"كُتاب مصر" ومؤسسة "روئ بكردستان العراق" يوقعان بروتوكول تعاون ثقافي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
"كُتاب مصر" ومؤسسة "روئ بكردستان العراق" يوقعان بروتوكول تعاون ثقافي - أخبار كلمتك

"كُتاب مصر" ومؤسسة "روئ بكردستان العراق" يوقعان بروتوكول تعاون ثقافي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 03:59 مساءً - وقع الدكتور علاء عبد الهادي الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب، ورئيس مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، اتفاقية تعاون ثقافى بين النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، ومؤسسة رؤى للتوثيق والدراسات الاستراتيجية والمستقبلية، بكردستان العراق، بحضور الدكتور سعد الهموندي، رئيس مؤسسة رؤى، والمستشار السياسي للرئيس الكردي والوفد المرافق.

a1a9519dea.jpg
f7d57636c3.jpg

 

وأكد علاء عبد الهادي خلال اللقاء أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين إقليم كردستان العراق، والنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر،  فى إطار توطيد الروابط الثقافية والأدبية بين الكتاب والمفكرين في مصر وكردستان باعتباره إقليما عراقيا مهما، مشيرا إلى أن مصر داعم دائم للتعاون بين الأشقاء في كردستان العراق، وتجمعنا روابط  تاريخية فى مجالات عدة.

 

 تعميق العلاقات الثقافية بين كتاب  مصر وكتاب ومفكري كردستان العراق

من جانبه، أكد الدكتور سعد الهموندي، رئيس مؤسسة رؤى، أن زيارة وفد مؤسسة رؤى الي اتحاد كتاب مصر، يأتى في إطار التعاون الثقافي  المشترك بين المؤسسة، ونقابة الكتاب المصريين بهدف تعميق العلاقات الثقافية بين كتاب  مصر، وكتاب ومفكري كردستان العراق. 

حضر حفل التوقيع من الجانب الكردي، الدكتور هشام فالح، المدير التنفيذي لمؤسسة رؤى ورئيس قسم اللغة العربية في جامعة صلاح الدين، والدكتور حسام الغزالي، مدير قسم التدريب والتطوير ومدير البرامج في قناة سامراء الفضائية، وحضر اللقاء من نقابة الكتاب الشاعر والإعلامي السيد حسن نائب رئيس النقابة، والشاعر زينهم البدوي السكرتير العام، والكاتب الصحفي أشرف أبو الريش المستشار الإعلامي للنقابة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق