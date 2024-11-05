مشاهير العرب - إلهام شاهين تشيد بتطور السينما في السعودية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 03:27 مساءً - أشادت الفنانة إلهام شاهين، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بالتطور التكنولوجي في السينما بالمملكة العربية السعودية، مشيرة إلى المهرجانات وموسم الرياض والاستديوهات والتطور في الفن.

وشاركت إلهام شاهين، صورة عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» تجمعها بيسرا ونيللي كريم، معلقة عليها قائلة: «استوديوهات رائعة مجهزة على أعلى مستوى من التكنولوجيا، مبروك للمملكة العربية السعودية هذا التطور العظيم والسريع ثقافيا وفنيا، ونأمل أن نشاهد مستوى فني متميز جدا ينافس العالم كله من خلال ستوديوهات الحصن، وارتقاء بمستوى السينما العربية، مبروك وربنا يوفقكم، وكل التحية والاحترام لهيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية».

آخر أعمال إلهام شاهين

ومن ناحية أخرى، تعيش إلهام شاهين، حالة من النشاط الفني حيث تواصل تصوير فيلم الحب كله.

تفاصيل فيلم الحب كله

تدور أحداث الفيلم خلال يوم واحد، فهو يناقش قضية اجتماعية، حول إلهام شاهين، التي تقوم بدور والدة الفنان أحمد فتحي، الذي يعيش قصة حب مع الفنانة حورية فرغلي، ويحتفلان بزفافهما في المنطقة التي يعيشان فيها، فيما تتناول القصة الكواليس الخفية وما قبل حفل الزفاف وما به من صعوبات وتحديات بالنسبة للأسر البسيطة.

أبطال فيلم الحب كله

فيلم الحب كله، يشارك في بطولته إلهام شاهين، بجانب كل من أحمد فتحي، حورية فرغلي، سلوى محمد علي، فاطمة محمد علي، حسن العدل، إلهام صفي الدين، وضياء الميرغني وآخرين، والعمل من تأليف سيد فؤاد، وإخراج خالد الحجر، وينتمي إلى نوعية الأفلام ذات اليوم الواحد، فيما تخطط الشركة المنتجة لطرحه في دور العرض نهاية العام الجاري.