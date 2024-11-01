مشاهير العرب - watch it تشوق الجمهور لـ «رقم سري» قبل عرضه | صورة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 1 نوفمبر 2024 06:15 مساءً - تستعد منصة watch it لانطلاقة أحدث أعمالها التي تحمل اسم «رقم سري» من بطولة النجمة ياسمين رئيس خلال الفترة المقبلة، والذي من المتوقع أن يشهد إعجاب قطاع كبير من الجمهور نظرا لأحداث الغموض التي يشهدها العمل.

وفي هذا السياق، شوقت watch it، المتابعين عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» لعرض مسلسل رقم سري من بطولة ياسمين رئيس، وذلك استعدادا لانطلاقته في نوفمبر، حيث نشرت البوستر التشويقي الذي يضم جميع أبطال العمل.

أحداث مسلسل «رقم سري»

وتدور أحداث مسلسل «رقم سري»، في إطار اجتماعي تشويقي، متناولا ظاهرة الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن يحقق العمل نجاحا كبيرا مثل الجزء الأول، الذي دارت أحداثه حول رضوى، المتهمة بقتل الرجل الذي دمر حياتها وتحرش بها وأفلت من العقاب، تتراكم الأدلة الدامغة ضدها، وخاصة لقطات الفيديو لجريمة القتل، ومع ذلك، لا شيء يبدو كما هو عليه، ولكن وبمساعدة الذكاء الاصطناعي، كل شيء ممكن.

أبطال مسلسل رقم سري

يشارك ياسمين رئيس في بطولة مسلسل رقم سري، عدد من الفنانين أبرزهم: عمرو وهبة، صدقي صخر، وجاري التعاقد مع باقي أبطاله في الفترة الحالية، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج محمود عبد التواب.

وجاء مسلسل رقم سري بطولة الفنانة ياسمين رئيس بعد النجاح الذي حققه الجزء الأول، وكان من بطولة الفنانة حنان مطاوع ودارت أحداثه حول رضوى، المتهمة بقتل الرجل الذي دمر حياتها وتحرش بها وأفلت من العقاب، تتراكم الأدلة الدامغة ضدها، خاصة لقطات الفيديو لجريمة القتل، ومع ذلك، لا شيء يبدو كما هو عليه، ولكن وبمساعدة الذكاء الاصطناعي، كل شيء أصبح ممكنا.