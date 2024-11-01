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مشاهير العرب - آخرهم مصطفى فهمي.. نجوم فقدهم الوسط الفني في 2024 - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - آخرهم مصطفى فهمي.. نجوم فقدهم الوسط الفني في 2024 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - آخرهم مصطفى فهمي.. نجوم فقدهم الوسط الفني في 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 1 نوفمبر 2024 04:37 مساءً - شهد عام 2024 رحيل عددًا من الفنانين البارزين، مما ترك أثراً كبيراً في قلوب معجبيهم حيث شكلت وفاتهم صدمة للعديد من معجبيهم وأثارت موجة من الحزن والأسي، وأحيا ذكراهم بأعمالهم الخالدة.

يوفر كلمتك لزواره ومتابعيه كل ما يخص «نجوم فقدهم الوسط الفني في 2024، وذلك من خلال خدمة إخبارية شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من خلال الضغط هنــــــــــا.

حسن يوسف ومصطفى فهمي

وكان أحدث حالات الوفاة هو فقدان النجمان حسن يوسف ومصطفى فهمي، حيث توفي الفنان القدير حسن يوسف يوم الثلاثاء، ليلحق به الفنان مصطفي فهمي بعد تدهور صحته بشكل مفاجئ.

وفاة حسن يوسف ومصطفى فهمي

ناهد رشدي

فقدنا الفنانة ناهد رشدي، بحسب ما اعلنت ابنتها عبر موقع فيسبوك، وذلك بعد صراع مع المرض طوال السنوات الماضية.

الفنانة ناهد رشدي

المنتجين الأربعة

فقدنا أيضاً وفاة المنتجين الراحلين حسام شوقي المشرف العام على الإنتاج فى شركة سينرجى، والمنتج الفنى فتحي إسماعيل، والمنتج الفني محمود كمال، والمنتج الفني تامر فتحي اليوم في حادث سير مروع بطريق الضبعة.

وفاة المنتجين الأربعة

حلمي بكر

فقدنا أيضاً الموسيقار الكبير حلمي بكر إثر صراع مع المرض عن عمر يناهز 86 عاما.

حلمي بكر

تامر ضيائي

رحل عنا الفنان تامر ضيائي، وذلك بعد مشاجرة مع فرد أمن لأحد المستشفيات المتواجدة بمنطقة التجمع الخامس.

تامر ضيائي

صلاح السعدني

ورحل عن عالمنا عمدة الدراما المصرية الفنان العظيم صلاح السعدني.

صلاح السعدني

شريفة ماهر

رحلت أيضاً عن عالمنا الفنانة شريفة ماهر وذلك إثر إصابتها بتسمم في الدم.

الفنانة شريفة ماهر

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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