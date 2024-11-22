عمرو سعد: مش بحب أحكي عن نفسي كتير وبقى لي 4 سنين عايز أشتغل مع محمد سامي (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 22 نوفمبر 2024 04:09 صباحاً - أكد الفنان عمرو سعد أنه لا يفضل الحديث عن نفسه كثيرًا ولا إنجازته، بل أنه يحاول أن يوصل إلى الشباب نصائح من تجربته ومعاناته.

مش بحب أصدع الناس بيَّ

وأضاف عمرو سعد خلال لقائه مع ڤيتو وعدد من الجهات الإعلامية: "أنا مش بحب أحكي عن نفسي ولا أصدع الناس بيَّ، وكلمة إني أكون قدوة كبيرة عليَّ.

وأشار عمرو سعد خلال اللقاء إلى أن محمد سامي مخرج شاطر وزكي، متابعًا:" بقى لنا 4 سنين بنحاول نشتغل مع بعض وبحب أشتغل معاه وهنبدأ تصوير مسلسل سيد الناس يوم 26 من الشهر الجاري".

وأضاف عمرو سعد خلال اللقاء: "أن الخليج أصبح في تطور من حيث صناعة الترفيه والسينما وعلى رأسهم السعودية الخطوة دي مهمة لكن من اللازم وجود خبرات مصرية وعالمية علشان تبدأ تدرس لأجيال التقنيات علشان تبدأ تشتغل".

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