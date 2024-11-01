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مشاهير العرب - نجوى كرم تتصدر التريند بسبب متسابق في arab gat talent «فيديو» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - نجوى كرم تتصدر التريند بسبب متسابق في arab gat talent «فيديو» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - نجوى كرم تتصدر التريند بسبب متسابق في arab gat talent «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 1 نوفمبر 2024 04:37 مساءً - استحوذت الفنانة نجوى كرم، على اهتمام قطاع كبير من الجمهور خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما تأثرت بحديث متسابق عن والدته خلال حلقة برنامج arab got talent أمس الخميس، الأمر الذي أثار تعاطف المشاهدين.

وظهرت نجوى كرم، خلال حلقة برنامج arab got talent تبكي متأثرة لهذا المتسابق، مشيرة إلى أنها بكت لمعرفتها بأهمية الأم، قائلة: «بكيت لأني بعرف إن الأم غالية.. هو فقدها وحاول يخاطبها بطريقته».

آخر أعمال نجوى كرم

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال نجوى كرم أغنية "يلعب البعد" عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات «يوتيوب» خلال الفترة الأخيرة.

ونشرت نجوى كرم، البرومو التشويقي لـ اغنيتها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى «انستجرام»، وعلقت عليه قائلة: «متوَعِد ضُمَّك ضمِّة كسِّر فيها ضلوعَك».

وكانت نجوى كرم قد سبقت عرض الـ QR Code، نشر بشكل مفاجئ صورة لمحادثة على الهاتف، والتي كشفت عن تلقيها رسالة عتاب أقرب إلى التهديد من حبيبها، والتي أثارت بالصورة حماس الجمهور لأغنيتها الجديدة.

بالإضافة إلى، ألبوم «كاريزما»، وقدمت خلاله 7 أغاني، وحرصت نجوى كرم على إضفاء الألوان الشبابية الجديدة لمواكبة الجيل الحالي، ومنها: أغنية زعلك صعب، بحبك حب، وإني اشتقتلو، 10 دقائق، مغرومة بحالي، كاريما.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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