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سامو زين يحيي أول حفل بعد أزمته الصحية (صور) - أخبار كلمتك

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سامو زين يحيي أول حفل بعد أزمته الصحية (صور) - أخبار كلمتك

سامو زين يحيي أول حفل بعد أزمته الصحية (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 04:32 مساءً - أحيا المطرب سامو زين ، حفلا غنائيا في أحد الفنادق الكبرى، ويعد هذا أول حفل بعد أزمته الصحية الأخيرة. 

حفل سامو زين 

وفاجأ سامو زين الحضور في الحفل بصعوده من تحت الأرض إلى المسرح قبل انطلاق حفله. 

وقدم سامو زين خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة والتي تفاعل معها الجمهور على المسرح. 

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ومن ناحية أخرى، كان الفنان سامو زين، قد تعرض لوعكة صحية مفاجئة خلال الفترة الماضية، وهو ما أثار قلق جمهوره وأصدقائه داخل الوسط الفني.

وحرص ساموزين على طمأنة جمهوره وأصدقائه من خلال صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام ونشر إستوري كتب فيها: رسالة شكر للجميع ربنا يحفظكم جميعًا من أي سوء اللهم آمين.

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على الجانب الآخر، استضافت الإعلامية نرمين شريف النجم سامو زين، عبر برنامج "هو وهن" المذاع عبر قناة المحور.

وكشف المطرب سامو زين عن أحدث أعماله الفنية المنتظرة والأعمال الجديدة قائلًا: "عندي فيلم اسمه كوابيس شغال على قصته من 3 سنين". 

وعن فيلمه المنتظر "كوابيس" قال سامو زين: "يدور في إطار كوميدي ويحتوي على أكشن أيضًا ودراما".

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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