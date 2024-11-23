مشاهير العرب - «امرأة لطيفة ومجاملة».. هند صبري تنعي والدة مي عز الدين (صورة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 23 نوفمبر 2024 06:38 مساءً - نعت الفنانة هند صبري، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، والدة الفنانة مي عز الدين، وذلك بعدما رحلت عن عالمنا مساء أمس الجمعة متأثرة بأزمة صحية.

وشاركت هند صبري، صورة مي عز الدين، ووالدتها، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «إنّا لله و إنّا اليه راجعون، خالص العزاء لصديقتي وزميلتي مي عز الدين في وفاة والدتها الغالية السيدة مها، كانت امرأة لطيفة و مجاملة وروحها حلوة ربنا يرحمها ويصبّرك يا مي».

جنازة والدة مي عز الدين

شيعت جنازة والدة الفنانة مي عز الدين، مساء أمس الجمعة، من كنسية الملاك ميخائيل بمساكن شيراتون، والتي رحلت عن عالمنا اليوم السبت متأثرة بأزمة صحية.

وغابت مي عز الدين، عن تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير، لتعرضها لانهيار عصبي حزنا على رحيل والدتها، وحرص عدد كبير من نجوم الفن على التواجد في الجنازة من ضمنهم، هنادي مهنا، وتامر حسني، وأحمد عصام.

وفاة والدة مي عز الدين

وتُوفيت والدة الفنانة مي عز الدين، مساء أمس الجمعة، بعد صراع مع المرض، الذي اضطرها إلى المكوث داخل إحدى المستشفيات لفترة طويلة.

وكانت أعلنت الفنانة مي عز الدين، سابقًا تعرض والدتها لوعكة صحية، مما نتج عنه احتجازها في إحدى المستشفيات لعمل غسيل كلوي، وطالبت الفنانة مي عز الدين جمهورها بالدعاء لها، قائلة: «أرجو الدعاء لوالدتي».

خالد سرحان ينعى وفاة والدة الفنانة مي عز الدين

وعبر الفنان خالد سرحان، عن بالغ حزنه على وفاة والدة الفنانة مي عز الدين، حيث كتب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «لا حول ولا قوة إلا بالله.. خالص عزائي في وفاة والدة مي عز الدين».

مي كساب تنعى وفاة والدة الفنانة مي عز الدين

كما نعت الفنانة مي كساب، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام»، والدة الفنانة مي عز الدين، قائلة: «البقاء لله نسألكم الفاتحة والدعاء، الله يرحمها ويصبر قلبك على فراقها».