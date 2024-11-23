مشاهير العرب - بعد وفاة الملحن محمد رحيم.. من هى «أنوسة كوتة» مدربة الأسود؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 23 نوفمبر 2024 06:38 مساءً - تصدر اسم أنوسة كوتة، مدربة الأسود، تريند محرك البحث «جوجل» ومنصات التواصل الاجتماعي بعد وفاة زوجها الملحن محمد رحيم، صباح اليوم السبت، متأثرا بذبحة صدرية.

وفي هذا السياق، تستعرض كلمتك للقراء والمتابعين في التقرير التالي أبرز المعلومات عن أنوسة كوتة زوجة محمد رحيم، بعد وفاته.

أبرز المعلومات عن زوجة محمد رحيم أنوسة كوتة

أنوسة كوتة، زوجة الملحن الراحل محمد رحيم، حيث تزوجا بعدما جمعتهم علاقة حب في 2017، وقدم لها أغنية خاصة بحفل زفافهم هي «فيا اللي مكفيني»، وانجب منها طفل واحد هو كنز.

أنوسة كوتة مدربة الأسود، ابنة عائلة من مروضي الحيوانات الشرسة، ولدت في 12 مارس لعام 1988، وتبلغ من العمر 37 عاما.

تعمل كمدربة أسود ونمور بالسيرك القومي بالعجوزة، وتعد عائلتها من أشهر العائلات التي عملت بالسيرك القومي، حيث جدتها من أشهر مدربي الأسود منذ عشرات الأعوام هى محاسن الحلو.

تعتبر أنوسة كوتة، من أصغر مدربي الأسود في العالم، وذلك باختيارها بمهرجان مستر العالمي.

وضعت أنوسة كوتة، شرط للزواج من محمد رحيم، حيث فرضت على من سيتزوجها بأن يكون محبا للأسود والحيوانات، حيث قالت في لقاءات سابقة: «رحيم بدأ ياخد عليهم وليه صور مع الأسود، وبقى بيتعامل معاهم ويحبهم، وغير الشرط ده محمد هو حب عمري اللي كنت بحلم بيه، وأنا كنت من معجبيه من قبل ما نتجوز».

وأوضحت، أن رحيم كان يشعر بالقلق من فكرة وجود أسود في المنزل، ولكن بعد سنوات من الزواج أصبح يجيد التعامل معها وفهم احتياجاتها، خاصة أنهم كانوا أشبال في عمر صغيرة وعندما يصبحوا أكبر يتم نقلهم إلى السيرك.

وفاة محمد رحيم

وما زالت أزمة تأخير دفن الملحن محمد رحيم، تتصدر المشهد بعد ساعات من رحيله عن عالمنا صباح السبت بشكل مفاجئ، ذلك الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات حول سبب وفاته، لا سيما بعدما رفض شقيقه دفنه بعد شكه في وجود شبهة جنائية وراء وفاته