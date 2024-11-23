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مشاهير العرب - بعد وفاة الملحن محمد رحيم.. من هى «أنوسة كوتة» مدربة الأسود؟ - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بعد وفاة الملحن محمد رحيم.. من هى «أنوسة كوتة» مدربة الأسود؟ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد وفاة الملحن محمد رحيم.. من هى «أنوسة كوتة» مدربة الأسود؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 23 نوفمبر 2024 06:38 مساءً - تصدر اسم أنوسة كوتة، مدربة الأسود، تريند محرك البحث «جوجل» ومنصات التواصل الاجتماعي بعد وفاة زوجها الملحن محمد رحيم، صباح اليوم السبت، متأثرا بذبحة صدرية.

وفي هذا السياق، تستعرض كلمتك للقراء والمتابعين في التقرير التالي أبرز المعلومات عن أنوسة كوتة زوجة محمد رحيم، بعد وفاته.

وفاة محمد رحيم

أبرز المعلومات عن زوجة محمد رحيم أنوسة كوتة

أنوسة كوتة، زوجة الملحن الراحل محمد رحيم، حيث تزوجا بعدما جمعتهم علاقة حب في 2017، وقدم لها أغنية خاصة بحفل زفافهم هي «فيا اللي مكفيني»، وانجب منها طفل واحد هو كنز.

أنوسة كوتة مدربة الأسود، ابنة عائلة من مروضي الحيوانات الشرسة، ولدت في 12 مارس لعام 1988، وتبلغ من العمر 37 عاما.

وفاة محمد رحيم

تعمل كمدربة أسود ونمور بالسيرك القومي بالعجوزة، وتعد عائلتها من أشهر العائلات التي عملت بالسيرك القومي، حيث جدتها من أشهر مدربي الأسود منذ عشرات الأعوام هى محاسن الحلو.

تعتبر أنوسة كوتة، من أصغر مدربي الأسود في العالم، وذلك باختيارها بمهرجان مستر العالمي.

وفاة محمد رحيم

وضعت أنوسة كوتة، شرط للزواج من محمد رحيم، حيث فرضت على من سيتزوجها بأن يكون محبا للأسود والحيوانات، حيث قالت في لقاءات سابقة: «رحيم بدأ ياخد عليهم وليه صور مع الأسود، وبقى بيتعامل معاهم ويحبهم، وغير الشرط ده محمد هو حب عمري اللي كنت بحلم بيه، وأنا كنت من معجبيه من قبل ما نتجوز».

وأوضحت، أن رحيم كان يشعر بالقلق من فكرة وجود أسود في المنزل، ولكن بعد سنوات من الزواج أصبح يجيد التعامل معها وفهم احتياجاتها، خاصة أنهم كانوا أشبال في عمر صغيرة وعندما يصبحوا أكبر يتم نقلهم إلى السيرك.

وفاة محمد رحيم

وما زالت أزمة تأخير دفن الملحن محمد رحيم، تتصدر المشهد بعد ساعات من رحيله عن عالمنا صباح السبت بشكل مفاجئ، ذلك الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات حول سبب وفاته، لا سيما بعدما رفض شقيقه دفنه بعد شكه في وجود شبهة جنائية وراء وفاته

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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